اجتمعت أكثر من 100 شركة عالمية عاملة في قطاع المقاولات بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، التي تحتضن المنتدى العالمي للمقاولين، وذلك لاستعراض أحدث التطورات في مشاريع البنية التحتية الضخمة في المدينة.

استعرض المنتدى خلال يومين عدة مبادرات ومشاريع إنشائية ملهمة في نيوم، بما في ذلك مشروع “ذا لاين” الذي يعد من أضخم المشاريع في العالم، حيث يمتد على طول 170 كيلومترًا ويتم بناؤه على مراحل متعددة.

كما شهد المنتدى مشاركة شركات سعودية وخليجية وآسيوية وأوروبية، إلى جانب شركات من أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، حيث تم استعراض تقدم المشاريع الإنشائية الحالية، بما في ذلك “أوكساچون” و”تروجينا”، ومشروع البنية التحتية “ذا سباين”، ومطار نيوم الدولي. تم التركيز أيضًا على التطورات المستقبلية وأهمية الابتكار في تلبية معايير ونطاق العمل في نيوم.

افتتح المنتدى بكلمة للرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر قال فيها: “بينما ندخل أكثر مراحل التطوير نشاطاً على الإطلاق، فإنَّ حجم الفرص المتاحة في نيوم هائل, ومع التقدم السريع للمشاريع في جميع أنحاء منطقتنا، فإنَّنا ملتزمون بالتعاون مع أفضل المقاولين على مستوى العالم، لتحقيق رؤية نيوم”.

بالتزامن مع دخول مشاريع نيوم المرحلة التالية من التنفيذ، تبرز أهمية الطلب على الكفاءة والإتقان في مجال البناء على أعلى المستويات لتنفيذ بعض من أكثر المشاريع التنموية الجريئة التي شهدها العالم على الإطلاق.

و تتواصل أعمال الإنشاءات بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء نيوم، مع توقعات بزيادة عدد العمال إلى 200 ألف عامل بحلول العام المقبل، وذلك بفضل جهود الشركات المشاركة في المنتدى والتعاون المستمر لتنفيذ المشاريع الجارية والمستقبلية في هذه المدينة العملاقة.

عقدت نيوم منتدى عالمياً للمقاولين على مدى يومين استضافت خلاله أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات العالميّة الرائدة في قطاع المقاولات، واستعرضت تقدّم الأعمال الإنشائيّة في مشاريعها الحاليّة والفرص الضخمة التي توفّرها ?️?



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