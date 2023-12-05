منحت السعودية خلال الـ7 سنوات الماضية دعما ماليا لأكثر من 20 منشأة صغيرة ومتوسطة تعود ملكيتها للمواطنين بأكثر من مليار ريال.

الدعم وفق تقرير لـ”صندوق تنمية الموارد البشرية“، تم من خلال منصة فرصة، والتي شهدت تطورا ملحوظا .

وأعلن الصندوق، أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة التابعة لبرنامج تسعة أعشار، تجاوزت مليار ريال منذ انطلاق المنصة في العام 2017.



وتم تعميد ما يقارب من الـ 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام 2023.



وتُعد منصة فرصة حلقة وصل بين المورد والمشتري، حيث تمكن المنشآت من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار إلكترونيًا في مشتريات القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى تمكينها من طرح عروض الأسعار فيما بينها، وتضم منصة فرصة أكثر من 27 قطاع وأكثر من 500 جهة كبرى مستفيدة، (وكالة الأنباء السعودية).



وتهدف منصة فرصة إلى تنمية وتمكين الأعمال من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية للعروض المقدمة ودعم المحتوى المحلي والربط الإلكتروني لتسهيل تنظيم عمليات الشراء وسهولة التحكم والوصول إلى التقارير والمعلومات عن طريق لوحة بيانات متكاملة.



وتتضمن خدمات برنامج تسعة أعشار مجموعة من الخدمات المبتكرة وهي: منصة فرصة، منصة بحر، منصة زاد، منصة تجار بهدف تمكين الأعمال وتغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع.



وذلك عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد والمنشآت من خلق فرص ووظائف جديدة بطرق مبتكرة.



ويعتبر برنامج تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية التي أطلقها في أغسطس 2016 من منطلق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف.

مليار ريال قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة @Forsah_livehttps://t.co/iv9Pe6wfmu pic.twitter.com/HcRjRZCERN — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) December 5, 2023