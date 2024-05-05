مليار دولار قيمة استثمارات هيونداي في القيادة الآلية

تستثمر هيونداي 475 مليون دولار مباشرة في شركة موشنال “Motional”، ويعد الاستثمار جزءا من صفقة أوسع تتضمن أيضا شراء أسهم من شريك المشروع المشترك Aptiv.

وفقا لموقع “electrive”، ستنفق هيونداي 448 مليون دولار إضافية لشراء 11% من حصة Aptiv في Motional.

وأعلنت Aptiv أيضا أنها تتوقع خفض حصتها في Motional من 50% إلى حوالي 15% اعتبارا من 31 مارس/أذار، مما يترك لشركة هيونداي حصة 85%.

أعمال سيارات الأجرة الآلية

وكان كيفن كلارك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورد السيارات Aptiv، قد أشار في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن الشركة ستخفض حصتها في Motional.

في ذلك الوقت، ذكرت الشركة أنها لن تستثمر رأس المال في Motional بعد الآن بسبب التكلفة العالية لتسويق أعمال سيارات الأجرة الآلية والطريق الطويل لتحقيق الربحية.

تتدخل هيونداي الآن وتحافظ على رؤية Aptiv حية من خلال استثماراتها.

قامت شركة Motional باختبار مركباتها ذاتية القيادة في بوسطن وبيتسبرغ ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وسنغافورة مع وجود سائق آمن على عجلة القيادة.

شراكة مع منصات نقل الركاب

تتمثل استراتيجية الشركة الخاصة بالذهاب إلى السوق في الشراكة مع منصات نقل الركاب الحالية مثل Uber وLyft وVia لتقديم رحلات للعملاء.

تهدف Motional إلى إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية مع سيارات Hyundai Ioniq 5 الكهربائية بالكامل بدون سائق في عام 2024.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت شركتا Motional وHyundai عن خطط لبناء نسخة جاهزة للإنتاج بشكل مشترك من إصدار robotaxi هذا من Ioniq 5 في مركز الابتكار الجديد لشركة صناعة السيارات في سنغافورة، وهو مركز الابتكار لمجموعة Hyundai Motor Group في سنغافورة (HMGICS).

وفي معرض CES 2024، أعلنت موشنال أيضا أنها ستعمل مع كيا على سيارة من الجيل التالي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العقد، مع بدء المراحل الأولى من التطوير هذا العام.

صناعة الروبوتات

تأتي التغييرات في Motional في وقت لا تزال فيه صناعة الروبوتات تواجه حالة من عدم اليقين.

تعد شركة Waymo التابعة لشركة Google هي الأقدم في مجال التسويق التجاري، حيث أطلقت بالفعل خدمة سيارات أجرة آلية بدون سائق بالكامل، تدفع أثناء القيادة في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وفينيكس.

من ناحية أخرى، لا تزال سيارة GM’s Cruise غير موجودة على الطرق بعد حادثة وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث حوصر أحد المشاة وسُحب تحت إحدى سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها، لكن الشركة تعمل على إعادة تقديمها على الطرق العامة في فينيكس.

يأتي هذا في وقت قلب الرئيس التنفيذي إيلون موسك شركته تسلا رأسا على عقب، حيث قام بتسريح الآلاف من الموظفين وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بهدف معلن هو “الانخراط بشكل كامل في الاستقلالية” وتقديم سيارة أجرة آلية في أغسطس/آب.