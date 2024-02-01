“كيفي غولد” تحرز الذهب في مشروع جبال قطمان بالسعودية

أعلنت شركة كيفي للذهب والنحاس (Kefi)، ومقرها قبرص والمدرجة في AIM، عن اكتشاف رواسب ذهب عالي الجودة في مشروعها للذهب جبال قطمان، حسبما ذكرت في بيان لها الثلاثاء.

تمتلك “كيفي” حصة 25% في جبال قطمان من خلال مشروع مشترك مع شريك محلي وشركة استثمارية قابضة “أرتار”.

بشائر “جبال قطمان”

قالت كيفي إنها اكتشفت “درجات ممتازة تصل إلى 66.6 جرام من الذهب لكل طن من الخام”.

وأضافت أن التنقيب المنهجي جار حاليًا عبر تراخيص التنقيب عن الذهب في جبال قطمان التي تبلغ مساحتها 270 كيلومترًا مربعًا للمساعدة في “تحديد المزيد من إمكانات الموارد”.

كما أنها تبحث عن مناطق جديدة في منطقة الامتياز لاستكشافها.

ووافقت أرتار على تمويل البرنامج “لضمان استمرار التقدم السريع”، حيث تستعد كيفي لإطلاق مشروع الذهب في تولو كابي، والذي حصلت من أجله على حزمة تمويل بقيمة 320 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت “كيفي” إنه من المتوقع ظهور نتائج دراسة الجدوى في النصف الثاني من العام الحالي، مضيفة أنه ينبغي وضع خطة مفضلة لبدء الإنتاج في نفس الفترة.

آفق كبيرة للسوق السعودي

أوضحت كيفي: “لا يزال العمل يجري على قدم وساق في اكتشافنا الأكبر بكثير، وهو مشروع الحوية للنحاس والذهب في حزام وادي بيضة للمعادن، حيث انضمت إلينا مؤخرًا أكبر شركة تعدين في المملكة العربية السعودية كمستكشفين.

وقال هاري أناجنوستاراس آدامز، الرئيس التنفيذي لشركة كيفي، “إن شركة معادن، التي حصلت على تراخيص مجاورة لنا، أطلقت بسرعة برنامج استكشاف كبير في مشروع مشترك مع شركة إيفانهو إلكتريك”.

جزء من استراتيجية التعدين في المملكة

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعدين السعودية عن إطلاق برنامج حوافز للتنقيب عن المعادن بقيمة 182 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود المملكة لتوسيع القطاع والاستفادة من احتياطيات الذهب والفوسفات وغيرها. وقال مسؤولون في وقت سابق من شهر يناير إن الموارد المعدنية غير المستغلة في البلاد تبلغ قيمتها الآن ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار، أو ما يزيد بنسبة 90% عن التوقعات الأخيرة لعام 2016.