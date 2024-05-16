مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على المحك.. ملياردير أمريكي يدخل سباق الشراء

أعلن الملياردير فرانك ماكورت، عن تأسيسه ائتلافاً لشراء أعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد صدور قانون فيدرالي جديد يلزم شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، ومقرها الصين، ببيع المنصة أو مواجهة الحظر.

ويسعى ماكورت، قطب العقارات والمالك السابق لفريق “Los Angeles Dodgers”، من خلال هذه الصفقة إلى إعادة هيكلة تيك توك ومنح مزيد من التحكم للمستخدمين في بياناتهم.

وعلى الرغم من اهتمام العديد من المستثمرين بشراء “تيك توك” في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزير الخزانة السابق ستيفن منوشن، إلا أن الشركة الأم أوضحت أنها لا تخطط للبيع، ومصممة على الاحتفاظ بالملكية.

موافقة الصين على بيع تيك توك

وفقًا لـ “أسوشيتد برس”، يشكّ بعض الخبراء في موافقة الحكومة الصينية على بيع تطبيق “تيك توك”، خاصةً مع تضمّنه تقنية توصيات تشغل مقاطع الفيديو بناءً على اهتمامات المستخدمين.

ورأى ماكورت في حديثه لوكالة أسوشيتد برس أن هذه فرصة استثنائية لتعجيل عملية إنشاء شبكة إنترنت بديلة.

وذكر بيان صادر عن مبادرة “Project Liberty” الخاصة بماكورت أن هدفه هو “وضع الأشخاص وتمكين البيانات في مركز تصميم المنصة والغرض منها”، حيث يعمل على تنظيم عرض الشراء بالتشاور مع بنك الاستثمار “Guggenheim Securities” .

مخاوف الخصوصية تدفع ماكورت للشراء

يُعرف ماكورت باهتمامه طويل الأمد بحماية البيانات، حيث أسس مشروع “Project Liberty” بهدف “بناء بنية مدنية رقمية جديدة لإنترنت أكثر أمانا”.

ويعتقد ماكورت أن خوارزمية “تيك توك” الحالية تُشكل تهديدًا للخصوصية، وهذا يتعارض مع وجهة نظره حول إدارة مثل هذه المنصات، وأضاف أن “بايت دانس” ستضطر إلى بيع أعمالها في الولايات المتحدة في النهاية.

مقاومة بايت دانس

في المقابل، تقاوم شركة بايت دانس القانون الجديد، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لمنع دخوله حيز التنفيذ.

كما تخوض الشركة معركة قانونية في ولاية مونتانا لمنع قانون حظر المنصة في الولاية.

في يوم الثلاثاء، توصل مستخدمو “تيك توك” في ولاية مونتانا إلى اتفاق مع الولاية لوقف دعوى قضائية تطعن في دستورية حظر “تيك توك” الذي تمت في الولاية.

ويأتي هذا الاتفاق المؤقت بينما تنتظر جميع الأطراف المعنية نتائج الدعاوى القضائية الفيدرالية الجارية حول حظر “تيك توك”.

وسيُلغى قانون مونتانا الذي يحظر تطبيق “تيك توك” بشكل دائم في حال استحوذت شركة غير تابعة لدولة مصنفة كخصم أجنبي على التطبيق.

يُذكر أن ثروة ماكورت تبلغ 1.4 مليار دولار، وقد باع فريق “Dodgers” مقابل 2 مليار دولار في عام 2012، واشترى نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم في عام 2016.