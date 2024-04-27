مايكروسوفت تُضاعف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات

حققت شركة مايكروسوفت نجاحًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بقفزةٍ كبيرةٍ في إيراداتها بفضل أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة “كوبيلوت” ونموٍ قويٍ في منصة الحوسبة السحابية “أزور”.

ارتفاع إيرادات مايكروسوفت بنسبة 17%

ارتفعت إيرادات مايكروسوفت بنسبةٍ هائلةٍ بلغت 17% خلال الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 61.9 مليار دولار، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 60.8 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ كبيرٍ إلى النجاح الهائل لأداة “كوبيلوت” للذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت في رفع مبيعات أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والبرامج الخاصة بالشركة.

أداة كوبيلوت تُعزّز أرباح مايكروسوفت

تُعدّ أداة “كوبيلوت” للذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2023 مقابل 30 دولارًا شهريًا، بمثابة عاملٍ رئيسيٍ في زيادة أرباح مايكروسوفت. تهدف هذه الأداة إلى دعم خبراء الحماية الأمنية وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في حماية مؤسساتهم بشكلٍ فعالٍ، مع مراعاة المبادئ الأخلاقية والمسؤولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على ذلك، أكد جيرمي جولدمان، المحلل في إماركيتير، في تصريح لوكالة الأبناء الفرنسية، على أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأصبح الآن ثورة صناعية جديدة ذات قيمة عالية لا يمكن التخلي عنه، ولا يمكن تحمل خسارته.

نمو إيرادات أزور السحابية بنسبة 31%

بالإضافة إلى نجاح أداة “كوبيلوت”، شهدت إيرادات منصة الحوسبة السحابية “أزور” التابعة لمايكروسوفت نموًا هائلاً بنسبة 31%، لتصل إلى 26.7 مليار دولار، متجاوزةً متوسط ​​التوقعات البالغ 26.24 مليار دولار. يُعزى هذا النمو إلى ازدياد اعتماد الشركات على خدمات الحوسبة السحابية لتلبية احتياجاتها المتنامية من البيانات والذكاء الاصطناعي.

استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

تُظهر مايكروسوفت التزامها القوي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال استثماراتها الضخمة في هذا المجال. ففي فبراير 2024، أعلنت الشركة عن استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار في ألمانيا، و2.1 مليار دولار في إسبانيا، و2.9 مليار دولار في اليابان على مدار عامين. تهدف هذه الاستثمارات إلى بناء مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، وتدريب ملايين الأشخاص على هذه التكنولوجيا، وتمويل البنية التحتية لدعم موارد منشآتها.

اتفاقيات شراكة جديدة

تقوم مايكروسوفت أيضًا بتوسيع نطاق تأثيرها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إبرام شراكاتٍ جديدةٍ مع شركاتٍ رائدةٍ في هذا المجال. ففي فبراير 2024، وقعت الشركة اتفاقيةً متعددة السنوات مع شركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بقيمة 15 مليون يورو (ما يعادل 16.1 مليار دولار). كما تعتزم الاستثمار في شركة جي 42، التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بنحو 1.5 مليار دولار، على أن تشغل مقعداً في مجلس إدارتها.

كوكاكولا تُبرم صفقة مع مايكروسوفت

ووفقا لصحيفة بلومبيرج ونيويورك تايمز، أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخراً عن توقيعها اتفاقيةً لمدة خمس سنوات بقيمة 1.1 مليار دولار مع شركة كوكاكولا لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. تُعدّ هذه الاتفاقية دليلًا آخر على تزايد اعتماد الشركات الكبرى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالها وتحسين كفاءتها.