فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تزيح أبل عن لقب أكبر شركة في العالم  

ارتفع سهم شركة مايكروسوفت بنسبة 2%، ما منحها قيمة سوقية تبلغ 2.9 تريليون دولار، فيما تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9%، ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 2.871 تريليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

أزاحت شركة «مايكروسوفت» اليوم شركة «أبل» عن لقب الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية لفترة وجيزة خلال افتتاح جلسة التداول في بورصة نيويورك، وذلك في أعقاب سلسلة من العقبات التي واجهتها شركة «أبل» في بداية العام، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وارتفع سهم شركة مايكروسوفت بنسبة 2%، ما منحها قيمة سوقية تبلغ 2.9 تريليون دولار، حيث ساعدت تقدمها المبكر في السباق لكسب المال من الذكاء الاصطناعي التوليدي على جذب المستثمرين.

وتراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9%، ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 2.871 تريليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي ينخفض فيها تقييمها عن قيمة «مايكروسوفت”.

وانخفض سهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بنسبة 3.3% منذ بداية كانون الثاني / يناير، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8% في سهم «مايكروسوفت”.

وفي عام 2023، ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 57%، ويرجع ذلك جزئياً، إلى أمل المستثمرين في أن تتمكن شركة تصنيع البرمجيات من التوسع من خلال بيع خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات. وخلال الفترة نفسها، ارتفع سهم “أبل” بنسبة 48%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...