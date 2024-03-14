فريق التحرير by فريق التحرير

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ماجد الفطيم تُعلن عن نتائج قوية لعام 2023

ارتفعت إيرادات الشركة الموحدة بنسبة 1% إلى 34,5 مليار درهم إماراتي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “ماجد الفطيم” اليوم عن نتائجها التشغيلية والمالية النهائية لعام 2023، والتي تعكس نهجها الاستراتيجي وقوة عملياتها الأساسية ضمن محفظة أعمالها المتنوعة.

وارتفعت إيرادات الشركة الموحدة بنسبة 1% إلى 34,5 مليار درهم إماراتي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% إلى 4,6 مليار درهم إماراتي.

وحافظت الشركة على نموها عبر مقاييس الأداء الرئيسية، ما يؤكد قدرتها على توليد تدفقات سيولة نقدية والحفاظ على ميزانية عمومية جيدة.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 69,7 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 66,1 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...