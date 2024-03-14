ماجد الفطيم تُعلن عن نتائج قوية لعام 2023

أعلنت شركة “ماجد الفطيم” اليوم عن نتائجها التشغيلية والمالية النهائية لعام 2023، والتي تعكس نهجها الاستراتيجي وقوة عملياتها الأساسية ضمن محفظة أعمالها المتنوعة.

وارتفعت إيرادات الشركة الموحدة بنسبة 1% إلى 34,5 مليار درهم إماراتي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% إلى 4,6 مليار درهم إماراتي.

وحافظت الشركة على نموها عبر مقاييس الأداء الرئيسية، ما يؤكد قدرتها على توليد تدفقات سيولة نقدية والحفاظ على ميزانية عمومية جيدة.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 69,7 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 66,1 مليار درهم إماراتي في عام 2022.