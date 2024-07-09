لوسيد تحقق نموا في المبيعات وارتفاعا في قيمة أسهمها

في ظل المخاوف التي تسيطر على سوق السيارات الكهربائية، تقدم شركة لوسيد دفعةً إيجابيةً قويةً من خلال نتائجها للربع الثاني من عام 2024. فقد فاق كل من الإنتاج والتسليمات توقعات المحللين ارتفعت أسهم الشركة بشكلٍ ملحوظ، وفقا لبلومبرغ.

فقد أنتجت الشركة 2110 سيارة كهربائية خلال الربع الثاني، وتجاوز هذا الرقم توقعات المحللين البالغة 1954 سيارة.

كما سلمت الشركة 2394 سيارة للعملاء، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% عن الربع السابق، بينما كان متوسط توقعات المحللين 1889 سيارة.

ويعد هذا الأداء القوي بمثابة دفعة إيجابية كبيرة للشركة، خاصةً في ظل المخاوف الأخيرة بشأن تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية.

وتعد لوسيد واحدة من عدد محدود من شركات صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة التي تسلم سيارات بشكلٍ منتظم.

وتعزى هذه النتائج الإيجابية إلى عوامل متعددة، أبرزها الطلب القوي على سيارات لوسيد الفاخرة، وكفاءة عمليات الإنتاج، وتوسيع نطاق تواجد الشركة في أسواق جديدة.