كيمانول توقّع اتفاقيتي تمويل بـ 695 مليون ريال سعودي

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن توقيع اتفاقيتي تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي – الفرنسي ومصرف الإنماء.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 455 مليون ريال سعودي وتتعلق بسداد جميع القروض القائمة وبشروط سداد مناسبة وتكاليف تمويل أقل، بينما تبلغ اتفاقية المرابحة الثانية 240 مليون ريال سعودي وتتعلّق بمشروع توسعة مصنع الميثانول.

وسينتج عن الإتفاقية الأولى تخفيض للتكاليف المالية السنوية وتحسين التدفقات النقدية مما يعزز الوضع المالي للشركة ويدعم أهدافها الاسترتيجية.

كما ستساهم الإتفاقية الثانية بإنجاز مشروع توسعة مصنع الميثانول والذي يعتبر الركيزة الأساسية لمشاريع الشركة المستقبلية المعلن عنها مسبقاً بتاريخ 02 آذار/مارس 2020، كما أن هذا المشروع سيؤدي بشكلٍ أساسي إلى استدامة الربحية وخفض تكاليف الانتاج لجميع منتجات الشركة.

وأشارت “كيمانول” إلى أن مدة التمويل هي ثماني سنوات ونصف تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2030، وقدمت ضمانات مقابل التمويل هي سندات لأمر.