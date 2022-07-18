فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كيمانول تعلن ارتفاع صافي أرباحها في الربع من 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول “كيمانول” عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من عام 2022 بعد اقتطاع الزكاة والضريبة بنسبة 53.17%، إلى 92.16 مليون ريال، مقارنة بنحو 60.17 مليون ريال مع الفترة نفسها من 2021.

وقالت “كيمانول” في بيان لها على “تداول السعودية”، الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع والتوسع الجغرافي للمبيعات.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح “كيمانول” بنسبة 10.24% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 102.67 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقفزت أرباح “كيمانول” بنسبة 116.38% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 194.83 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 90.04 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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