فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كيان السعودية تعيّن رئيساً جديداً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

عينت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، الأربعاء، المهندس متعب بن زيد الشهراني رئيساً للشركة خلفاً لعمر بن علي الرحيلي المنتقل إلى منصب آخر في قطاع التصنيع بشركة “سابك”.

ولفتت الشركة في بيان لها إلى أن التعيين جاء بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، على أن يباشر مهامه اعتباراً من 24 تموز/يوليو 2022.

وأشارت إلى أن الشهراني حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بخبرة متنوعة في قطاع الصناعة والبتروكيماويات.

وأوضحت أنه تولى العديد من المناصب القيادية في شركة “سابك”، كان آخرها رئيس الشركة السعودية للميثانول “الرازي”، وذلك ضمن خبرته الممتدة لأكثر من 17عاماً.

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