أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن إصدار ضمانات تمويل بقيمة تتجاوز 12.1 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023، مسجلاً إنجازات هائلة في دعم قطاع تمويل المنشآت.



البرنامج نجح في توجيه الدعم لـ5,476 منشأة صغيرة ومتوسطة، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لهذه المنشآت أكثر من 15.6 مليار ريال.



تأتي هذه الضمانات في إطار التعاون المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث أسهم التعاون في استمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



ووفقًا للبيانات الصادرة من إدارة “كفالة”، فقد تمت الموافقة على ضمان 7,178 طلب تمويل خلال عام 2023، مقارنة بـ 8,216 طلبًا في العام السابق، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13%.





برنامج “كفالة” يؤكد على أهمية توجيه الدعم للمنشآت في جميع مناطق المملكة، حيث سجلت نسب نمو ملحوظة في قيمة الضمانات للمناطق الواعدة. على سبيل المثال، ارتفعت قيمة الضمانات في منطقة عسير بنسبة 66%، وفي الجوف بنسبة 45%، وفي تبوك بنسبة 42%.



من جانبه، أشار برنامج “كفالة” إلى أهمية دعم تمويل سيدات الأعمال وتحفيز دورهن القيادي في سوق العمل. وقد استفادت 1,076 سيدة أعمال من خدمات البرنامج خلال عام 2023 بقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال، مستفيدة من المزايا التفضيلية والبرامج التدريبية.



ظهر دور برنامج “كفالة” بوضوح في تحقيق نمو في المنشآت وزيادة في عدد العاملين بنسبة 20% بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول. وقد ارتفعت نسبة التوظيف للذكور بنسبة 7% وللإناث بنسبة 9% بعد عام من الحصول على ضمان “كفالة”.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن برنامج “كفالة” قد ساهم بشكل كبير في دعم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت نسبة المساهمة في دعم هذا القطاع من 4.9% في الربع الثاني لعام 2018 إلى 12.2% في نهاية الربع الثالث لعام 2023، بإجمالي تمويل بلغ 32.6 مليار ريال.



وفي إطار جهود تحسين برنامج “كفالة”، تم نقله إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى توفير منتج ضمان تمويل للقطاع الاستشاري برأسمال قدره 300 مليون ريال ورافعة مالية تصل إلى خمس أضعاف. كما تم إطلاق منتج ضمان التمويل للقطاع الصحي، ممثلًا في طب الأسنان، لتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع.

#إنجازات_تعزز_مسيرة_التمكين بأكثر من 92 مليار ريال، لمختلف القطاعات الحيوية، بمنتجات مبتكرة وضمانات تمويلية تصنع تحولًا ملموسًا في قطاع التمويل بالمملكة.

#كفالة#نمكن_نجاحكم pic.twitter.com/XV3wpT1xn8 — Kafalah | كفالة (@Kafalah) February 4, 2024