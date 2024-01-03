64 منشأة سعودية بقطاع السيارات تواجه دعاوى قضائية بانتهاكات نظام المنافسة

أكثر من 60 منشأة تعمل في قطاع بيع السيارات في المملكة العربية السعودية تواجه دعاوى قضائية من قبل الهيئة العامة للمنافسة بسبب انتهاكات في نظام المنافسة في السوق.

حيث تم تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية، بحسب بيان رسمي للهيئة العامة للمنافسة.



أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها الـ85، الذي شهد اتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات الرئيسية لمحاربة الانتهاكات الاقتصادية في مختلف القطاعات.



ووجه الدكتور أحمد الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، عدد من التوجيهات الرئيسية ما يلي:



* مراجعة قرارات التركز الاقتصادي والاستحواذ للفترة المعينة.

* استعراض نتائج لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

* الموافقة على تعديلات هيكل التنظيم الداخلي للهيئة.

* تجديد عضوية أعضاء لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

* الموافقة على استراتيجية التواصل المؤسسي للهيئة.



التصدي لانتهاكات نظام المنافسة:

المجلس اطلع على نتائج الدراسات والتحقيقات في عدة قطاعات، حيث تم توجيه الاتهام لـ79 منشأة في قطاع السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

هذه المخالفات تشمل اتفاقات تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق، مما أثر على المنافسة ورفاهية المستهلك.

كما تم تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.



القطاعات الأخرى والتدابير المتخذة:

– قطاع التعليم والصناعة: تم اتخاذ التدابير اللازمة ضد 6 منشآت لتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة.

– دراسات وتحقيقات في قطاعات مختلفة مثل تقديم المشروبات والمقاولات وجمع النفايات أسفرت عن حفظ القضايا لعدم تبين المخالفات.



وافق المجلس على التسوية مع منشأة في قطاع السيارات بعد تصحيح أوضاعها، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز مبدأ الشفافية والقضاء على الانتهاكات بطرق متنوعة وفعالة.



تأتي هذه الخطوات والتوجيهات ضمن جهود الهيئة لضمان المنافسة العادلة وتعزيز بيئة الأعمال الصحية، مما يساهم في دعم الاقتصاد وحماية حقوق المستهلكين في المملكة.

مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للمنافسة يعقد اجتماعه الخامس والثمانين ويقرر تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت ودراسة طلبات التسوية لعدد آخر في عدة قطاعات. pic.twitter.com/iAAmgVfUQo — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) January 3, 2024