ثورة في عالم السيارات الكهربائية.. فولفو تُصدر أول جواز سفر لبطارياتها

أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كارز عن إصدار أول جواز سفر لبطاريات سياراتها الكهربائية، وذلك قبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

يُعد جواز السفر هذا وثيقة فريدة تُوثق بدقة سلسلة المواد الخام والمكونات والمحتوى المعاد تدويره في بطارية سيارة إي. إكس 90 الكهربائية الجديدة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

جواز سفر بطارية فولفو

ويهدف جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية إلى زيادة الوعي وتحسين درجة الشفافية بشأن مكونات بطاريات السيارات الكهربائية وبصمتها الكربونية.

ويتميز جواز سفر بطارية فولفو، أنه يتضمن معلومات دقيقة عن سلسلة توريد المواد الخام والمكونات، كما أنه يتوفر نسخة من جواز السفر لأصحاب سيارات الشركة الكهربائية من خلال شفرة “كيو آر” الموجودة داخل باب السائق.

تعاون فولفو مع سيركلر

يُعد جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية ثمرة تعاون بين فولفو وشركة سيركلر الناشئة، وهي شركة بريطانية رائدة في استخدام تكنولوجيا البيانات المتسلسلة لرسم خريطة سلاسل الإمداد للشركات.

سبق تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي

يسبق طرح فولفو لجواز سفر البطاريات، بدء تطبيق “قواعد البطاريات الجديدة” للاتحاد الأوروبي، والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة في عام 2020.

وستصبح هذه الجوازات إلزامية لجميع السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من فبراير 2027.

خطوة مهمة نحو الريادة

تُعدّ مبادرة جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية خطوة مهمة في مسيرة فولفو نحو الريادة في مجال السيارات الكهربائية.

وتؤكد الشركة على التزامها بتقديم سيارات كهربائية مستدامة وشفافة تُلبي احتياجات العملاء وتُساهم في حماية البيئة.

التوفر والتسليم

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تعميم تصنيع سيارة إي.إكس 90 بجواز السفر بعد فترة قصيرة في مصنع الشركة بولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة، كما سيبدأ تسليم هذه السيارات للعملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي.

ويمكن للعملاء الوصول إلى جواز سفر البطارية من خلال المسح الضوئي لشفرة كيو آر الموجودة داخل باب السيارة. وسيتم توفير نسخة شاملة من جواز سفر كل بطارية للسلطات الرقابية.