انهيار إيرادات عملاق آيفون.. فوكسكون تُسجل هبوطًا حادًا بنسبة 9.6% في الربع الأول من 2024

أعلنت شركة “فوكسكون” Foxconn، أكبر شركة مصنعة لأجهزة آيفون iPhone في العالم، عن انخفاض إيراداتها بنسبة 9.6% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة التايوانية، التي تتداول باسم Hon Hai Precision Industry في تايوان، إيرادات خلال الربع الأول بلغت 41.2 مليار دولار، وهو ما يقل أيضًا بنسبة 28.58% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن فوكسكون تتوقع نمو الإيرادات في الربع الثاني، على الرغم من الإشارة إلى أنه “لا يزال موسمًا تقليديًا خارج أوقات الذروة”.

ويوم الجمعة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 1.4% عند إغلاق التداولات في تايوان، قبل نشر أرقام الشركة في الساعة 15:30 مساءً، بتوقيت تايوان المحلي.

عادةً ما يشهد الربع الأول من السنة هدوءًا في مبيعات قطع غيار الهواتف الذكية مع تراجع إقبال المستهلكين على الشراء، بينما يزداد الطلب في الربع الرابع مع تسابق موردي التكنولوجيا لتزويد عمالقة التكنولوجيا بأجهزتهم الإلكترونية استعدادًا لفترة العطلات، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 3.2%

وعلى الرغم من عدم توفر بيانات عن شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2024، إلا أن إجمالي الشحنات انخفض بنسبة 3.2% في عام 2023، وفقًا لشركة Counterpoint Research، ليصل إلى 1.17 مليار وحدة.

ووفقا لبيانات فوكسكون فإن المنتجات السحابية والشبكات شهدت نموًا قويًا وكانت نقطة تألق بالنسبة لها، وقالت إن الطلب القوي من العملاء على خدمات السحابة ساعد في تعويض التأثير السلبي الناجم عن تراكم المخزون في منتجات الشبكات.

وتُنظر إلى فوكسكون بشكل متزايد على أنها مستفيدة من الضجة الأخيرة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 14% في الأشهر الـ 12 الماضية.

ومع ذلك، لا تزال فوكسكون بعيدة عن منافسة شركة إنفيديا، عملاق صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 3 أضعاف في نفس الإطار الزمني.

وشهدت شركة فوكسكون نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 21% تقريبًا منذ بداية العام الحالي.

وتُعد فوكسكون من الشركات الرائدة في تصنيع الخوادم المُستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُعد السحابة تقنية رئيسية تُشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة في الوقت الحالي.