فودكس و SaveFast تعقدان شراكة بينهما لإطلاق أول مركز تدريب من نوعه يعمل بطريقة محاكاة بيئة المطعم

دخلت فودكس – الشركة الرائدة في التكنولوجيا السحابية لإدارة المطاعم وتقنيات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – في شراكة إستراتيجية مع معهد SaveFast، أكاديمية التدريب الأولى في فئتها والمعتمدة محليًا ودوليًا والتي تركز على تطوير مهارات المجتمعات المحلية وإعدادهم لسوق الوظائف.

وقد تم إبرام الشراكة خلال مهرجان فيست للطعام السعودي 2022 والذي يعتبر احتفالية الطعام الأبرز في المملكة لهذا الموسم. حيث ستقوم فودكس بناء على هذه الشراكة بالتعاون مع SaveFast من خلال مؤسستها الشقيقة “معهد الضيافة الخليجي” بإطلاق مركز تدريب في الرياض سيكون هو الأول من نوعه من حيث اعتماد محاكاة بيئة المطاعم بهدف تعزيز المهارات التقنية وسواها في قطاع المطاعم.

يوفر مركز التعلم بيئة فريدة وآمنة خاضعة للرقابة لا تقتصر فقط على التدريب النظري وإنما تتعداه إلى توفير التدريب العملي وبناء الخبرات عبر محاكاة الواقع، بدءًا من خدمة عملاء المطاعم والمقاهي، تكنولوجيا المطاعم، وأساسيات سلامة الأغذية، وصولاً إلى أساليب الحد من هدر الطعام وسوى ذلك الكثير.

علق مدير فودكس أكاديمي، عبد الرحمن جود، على هذه الشراكة قائلاً:

“تم إنشاء مركز تدريب فودكس أكاديمي لدعم منظومة المطاعم بشكل شامل، بدءاً بمواهب فودكس التي تعمل عندنا وصولاً إلى العملاء وكذلك جميع أفراد مجتمع قطاع المطاعم لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتفوق والتميز. فالقطاع الذي نعمل فيه يشهد حراكاً كثيراً، كما تدعمه العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تديرها وزارات الحكومة السعودية، بما في ذلك وزارة السياحة ووزارة الثقافة، حيث يهدفون إلى خلق فرص هائلة لصقل مهارات الباحثين عن عمل في هذا القطاع الحيوي. وتتوافق مبادرتنا مع هذه الأهداف إضافة إلى توافقها مع رؤية المملكة 2030”.

كما أضاف جود:

“سيساعد مركز التدريب التابع لفودكس أكاديمي – جنبًا إلى جنب مع شريكنا التدريبي SaveFast – على تعزيز المهارات التقنية وغيرها من المهارات اللازمة عند الباحثين عن عمل في قطاع المطاعم، مما يفيدهم وأصحاب المطاعم والقائمين على تشغيلها، فضلاً عن دعم المنظومة برمتها”.

بالنسبة للمطاعم، ستتيح لهم هذه المبادرة الوصول إلى باحثين عن عمل يحملون شهادات خبرة وبالتالي سوف تساعدهم على الارتقاء بمستوى فرقهم بشكل أسرع. أما بالنسبة للأفراد الباحثين عن عمل، فسوف يزيد ذلك من قدرتهم على الحصول على وظائف.

تعمل أكاديمية SaveFast في مجال التدريب منذ أكثر من 10 سنوات و دربت الآلاف من الأشخاص حول العالم. قام بتصميم دورات SaveFast خبراء في مجالاتهم ويقوم بتقديمها مدربون أصحاب خبرة عملوا في قطاعات مختلفة، وهو ما جعلهم شريكًا مثاليًا لـفودكس.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة SaveFast، مانيا حسيني:

“يسعدنا في SaveFast أن نوقع هذه الشراكة الفريدة من نوعها مع فودكس. إذ تتمثل رؤيتنا في تمكين المتعلمين وتحسين حياتهم من خلال التعلم. ونحن نهدف من خلال معهد الضيافة الخليجي وفودكس أكاديمي إلى تطوير المواهب المحلية لقطاع المطاعم السعودي، مما يساعد على تحقيق رؤية الحكومة الطموحة 2030 وإحداث ثورة غير مسبوقة في قطاع الضيافة السعودي. لقد استطعنا تأمين فرص توظيف لخريجينا عن طريق العديد من عملائنا وبواسطة التمويل الحكومي، وهو ما يضمن أن دوراتنا تقدم أفضل قيمة للقطاع ولأولئك الذين ينتسبون لهذه الدورات”.

تم إطلاق فودكس أكاديمي في عام 2022 كمركز تعليمي شامل وموثوق في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث نجحت في تعليم أكثر من 1،000 متعلم عبر العديد من الدورات التدريبية حتى الآن هذا العام. وبناءً على هذا النجاح ، ستعمل فودكس و SaveFast على الارتقاء بالمواهب المحلية في السعودية بشكل فعال لتسهيل العثور على وظيفة وتمكينهم في مكان العمل من اليوم الأول، فضلاً عن توفير التدريب المستمر لهم لدعم تطلعاتهم المهنية.