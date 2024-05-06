شكوى جماعية ضد فودافون في ألمانيا.. 40 ألف متضرر

تواجه شركة فودافون للاتصالات ” Vodafone”، دعوى قضائية جماعية في ألمانيا، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار من جانب واحد، ويمكن أن تشكل النتيجة سابقة لحماية المستهلك في قطاع الاتصالات.

أعلن الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، أنه خلال أسبوع، قام 40.445 ألف مستهلكًا بتسجيل أنفسهم في سجل الدعاوى القضائية ضد شركة فودافون، الذي يديره المكتب الاتحادي للقضاء.

وقد تم تسجيل هذا العدد حتى تاريخ 30 أبريل الماضي، أي بعد أسبوع واحد من فتح السجل، ولا تزال التسجيلات ممكنة، ما يعني أن العدد مرشح للزيادة.

دعوى قضائية ضد رفع شركة فودافون الأسعار

ورفع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، دعوى قضائية أمام محكمة هام الإقليمية العليا في الخريف الماضي، لأنها تعتبر أن بعض الزيادات في الأسعار من قبل شركة ” Vodafone” غير قانونية.

وتأثر حوالي 10 ملايين عميل بزيادات الأسعار، حيث زادت أسعار الإنترنت الثابت لديهم بمقدار 5 يورو شهريا.

وبررت ” Vodafone“، الزيادة بارتفاع التكاليف، لكن الشركة رفضت الاتهام بمخالفة القانون.

أوائل قضايا حماية المستهلك وفقا للقانون الجديد

وتُعَدّ الإجراءات المتخذة أمام محكمة هام الإقليمية العليا، واحدة من أوائل القضايا التي تعتمد على قانون جديد يخدم مصلحة المستهلكين.

وعند انتهاء النزاع القضائي، يُمكن لعملاء فودافون استرداد الأموال مباشرة دون الحاجة إلى العودة إلى المحكمة مرة أخرى.

ومع ذلك، فإن عقود الهاتف المحمول مع ” Vodafone” ليست مدرجة في نطاق الدعوى.

سابقة قانونية ضد عمالقة الاتصالات

وتؤكد الدعوى الجماعية المرفوعة ضد شركة ” Vodafone”، في ألمانيا الجهود المستمرة التي تبذلها منظمات حماية المستهلك لحماية مصالح العملاء في مواجهة الممارسات غير القانونية المحتملة من قبل عمالقة الاتصالات.

ومع تقدم القضية، ستتم مراقبتها عن كثب من قبل كل من المستهلكين وأصحاب المصلحة في الصناعة، حيث يمكن أن تشكل سابقة لتحديات قانونية مماثلة في المستقبل.