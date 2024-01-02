فضائح الشركات المحاسبية الكبرى تجبرها على سد الفجوات في الحوكمة

كشفت سلسلة من الفضائح والخطوات الإستراتيجية الخاطئة عن أوجه القصور في إدارة شركات المحاسبة والاستشارات الأربع الكبرى في عام 2023، مما دفعها إلى إعادة التفكير في أفضل السبل لتطبيق الحوكمة.

وصوت شركاء “ارنست ويونغ” في الولايات المتحدة قبل عيد الميلاد على تقديم نظام حوكمة جديد يتضمن مجلس إدارة للإشراف على الإدارة والموافقة على الاستراتيجية، كما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن أشخاص مطلعين على الأمر. وتم اقتراح التجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تموز / يوليو المقبل، بعد أن استخدم فريق الإدارة الحالي للشركة في الولايات المتحدة حق النقض ضد خطة لفصل أعمال الاستشارات العالمية للشركة، مما أثار غضب العديد من الشركاء.

وقال بوب موريتز، الرئيس العالمي لشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (بي دبليو سي)، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن إصلاحات الحوكمة في أستراليا، حيث تم تعيين رئيس من خارج الشركة لأول مرة، يمكن أن تصبح مخططاً لبلدان أخرى في شبكتها العالمية.

ومن ناحية أخرى، أطلقت هيئة مراجعة الحسابات في الولايات المتحدة “مراجعة ثقافية” للشركات، لاستئصال السبب وراء الارتفاع في عدد عمليات تدقيق الشركات العامة التي تفشل في تلبية المعايير التنظيمية. وستفحص المراجعة ما إذا كان هناك خطأ ما على مستوى القمة حسب ما أعلن مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة في كانون الأول ديسمبر. كما أنه سيضع الهيكل التنظيمي للشركات تحت التدقيق.

الهيكلية الإدارية خلقت مناخاً فوضوياً

وقد تأخر النقاش حول الحوكمة في الشركات الأربع الكبرى، التي توظف مجتمعة 1.5 مليون شخص وتقوم بمراجعة معظم أكبر الشركات العامة في العالم، بعد سنوات من النمو السريع، وفق لورا إمبسون، الأستاذة المتخصصة في إدارة شركات الخدمات المهنية في كلية بايز للأعمال في جامعة لندن.

وقالت: “إن الحوكمة الحالية للشركات الأربع الكبرى تشمل أسوأ جوانب حوكمة الشراكة وأسوأ جوانب حوكمة الشركات. إن نموذج الشراكة يزيل مشكلة الوكيل الرئيسي، حيث أن المالكين والمديرين والمنتجين الرئيسيين هم أنفسهم. على نطاق صغير يمكن أن يعمل بفعالية كبيرة، المشكلة هي أنه عندما يتم توسيع النطاق، تصبح القيادة أكثر انفصالاً عن الشركاء”.

تعمل الشركات الأربع الكبرى كشبكات عالمية من الشراكات المملوكة محلياً، مما يجعلها مختلفة تماماً عن الشركات العامة متعددة الجنسيات، حيث تتمتع مجالس الإدارة بنفوذ كبير.

وتتلخص الهيكلية التنظيمية المشتركة في الإشراف على الإدارة من قبل مجلس إدارة يتكون من شركاء قدامى من مختلف أجزاء الشركة، والذي يتحمل مسؤولية تعيين الرئيس التنفيذي أو الشريك الرئيسي وبعض الأدوار في الموافقة على الإستراتيجية. ويشير النقاد إلى هذه الفجوة: فحتى الشركاء القدامى يدينون بوظائفهم كلياً أو جزئيًا للرئيس التنفيذي.

وتم الكشف عن ذلك في التقرير اللاذع حول ثقافة شركة “بي دبليو سي” في أستراليا، حيث استخدم شريك الضرائب أسراراً مستمدة من عمله الاستشاري للحكومة للمساعدة في صياغة خدمات التخطيط الضريبي لشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات. وقال التقرير إن الهيكلية الإدارية خلقت مناخاً فوضوياً أعطى الكثير من السلطة للرئيس التنفيذي. ورداً على ذلك، قالت شركة “بي دبليو سي” أستراليا إنها ستعزز مجلس الإدارة الذي يشرف على الإدارة وستجلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، بما في ذلك واحد كرئيس.

واستغرب النقاد عدم وجود مجلس إدارة في شركة “ارنست ويونغ” يشرف على إدارتها العالمية ولا على شراكاتها المحلية. وأدى ذلك إلى مشهد غير عادي للرئيس التنفيذي كارمين دي سيبيو وهو يلعب دور صانع الملوك في تعيين خليفته، الذي اختارته اللجنة التنفيذية العالمية المكونة من 18 عضواً لشركة “ارنست وينغ” في تشرين الثاني نوفمبر. وصدق مجلس إدارة الشركة على التعيين، لكن المجموعة مكونة من 38 شخصا – وهو أمر غير عملي للغاية بحيث لا يسمح باتخاذ قرارات نشطة، وفقاً لخبراء الحوكمة.

وكان كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “ارنست ويونغ” يعملون على مقترحات لإصلاح الحوكمة، والتي ستكون في متناول الرئيسة التنفيذية العالمية المنتخبة جانيت ترونكال.