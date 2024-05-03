“فانكويش” أمل أستون مارتن لمحو آلام “فانتاج”

انخفضت نتائج شركة أستون مارتن، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الربع الحالي مع تقليص طرازها فانتاج.

وقالت الشركة في بيان إن إيراداتها انخفضت بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، حيث باعت 945 سيارة – بانخفاض بنسبة 26% على أساس سنوي، حسبما ذكرت بلومبرغ.

خسارة أستون مارتن

سجلت شركة أستون مارتن، خسارة أكبر من المتوقع في الربع الأول قبل خصم الضرائب يوم الأربعاء، حيث صنعت شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية عددًا أقل من السيارات وأحرقت أموالًا أكثر مما توقع المحللون، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 7٪.

أوقفت أستون مارتن، التي قدّمت سيارات جديدة خلال 2023، ومنها الجيل الجديد من DB12 وVantage، إنتاج الطرازات القديمة، وذلك قبل زيادة إنتاج الطرازات الجديدة في وقت لاحق من هذا العام. “يعكس أداء الشركة في الربع الأول هذه الفترة الانتقالية المتوقعة”، وفق رئيس مجلس الإدارة، لورانس سترول.

واليوم الخميس، كشفت الشركة عن خططها لإعادة اسم الطراز الشهير فانكويش إلى السوق مرة أخرى مع الجيل الجديد من سيارتها جي.تي مع تزويدها بمحرك جديد أكثر قوة من محرك الطراز السابق دي.بي.إس.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، أن تكشف أستون عن السيارة فانكويش الجديدة بمحرك قوته 824 حصانا وعزم شدته 738 رطلا لكل قدم مكعب، وهو ما يزيد بمقدار 109 أحصنة و74 رطلا لكل قدم مكعب عن محرك السيارة القياسية دي.بي.إس.

وانخفضت الأسهم بما يصل إلى 14% إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 وكانت آخر مرة منخفضة 7% يوم الأربعاء بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش.

من المتوقع أن يكون أداء الربع الثاني من عام 2024 متشابهًا إلى حد كبير مع الربع الأول، ومع ذلك، فإن المجموعة قررت الإبقاء على توقعاتها لعام 2024 دون أي تغيير.

وفي مذكرة صادرة عن محللي جيه.بي مورغان، أشاروا إلى أن هذا الفشل قد يثير تساؤلات من وجهة نظرهم. تم تعيين أدريان هولمارك كرئيس تنفيذي جديد لشركة أستون مارتن، ليخلف أميديو فيليسا في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد دوج لافرتي، المدير المالي للمحللين، على أنه لا يتوقع انحرافًا كبيرًا عندما يتولى أدريان المنصب، بل يعتقد أن الشركة ستعمل بجهد أكبر، مع الحفاظ على التنفيذ كأولوية قصوى.

وأضاف أن الأولويات القصيرة المدى تتضمن إطلاق مجموعة منتجات جديدة وبناء الطلب، بالإضافة إلى تحقيق نقطة انعطاف في التدفق النقدي الحر في النصف الثاني من هذا العام، مع تحويل هذا الزخم إلى عام 2025.

فيما أعلنت الشركة عن خسائر معدلة قبل الضريبة بلغت 111 مليون جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بـ 57 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. وكان متوسط توقعات المحللين خسارة بقيمة 93 مليون جنيه إسترليني.

جاء إجمالي أحجام البيع بالجملة أقل من التوقعات وكان التدفق النقدي الحر أيضًا أكبر من المتوقع لهذا الربع.

من المقرر أن تبدأ أستون مارتن عمليات تسليم سيارتها الرياضية الرائدة V12 والتي سيتم دفعها بمحرك جديد، في الربع الرابع. لقد قامت بتأجيل أول سيارة كهربائية لها لمدة عام حتى عام 2026.