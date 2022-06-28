فامستار تجمع 9.5 مليون دولار لتوسيع أعمال منصتها العاملة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت فامستار (Vamstar)، المنصة العالمية الرائدة في مجال توريد وشراء الإمدادات الطبية والصيدلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن تمكنها من جمع 9.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية. وقادت كل من شركة “ألفا إنتلجنس كابيتال” و”صندوق المؤسسين الهولنديين” جولة التمويل الأولية التي شملت أيضاً عدد من المستثمرين الحاليين مثل شركة btov Partners، وشركة Antler. وسيساهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرة المنصة على التعامل مع أي اضطرابات مستقبلية يمكن أن تشهدها سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتطلع “فامستار” لاستخدام هذا الاستثمار لتسريع خطط تطوير الأسواق والمنتجات، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منصتها المخصصة لتبادل المواد الاستهلاكية والأدوية، وتحسين جودة البيانات لتسريع عمليات التجارة الإلكترونية، ورقمنة عمليات الشراء والتوريد لصالح المشترين والموردين عبر مختلف أنحاء العالم. وتماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية لتعزيز عمليات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، تتطلع منصة “فامستار” المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ردم الفجوة التي تشهدها سلسلة توريد الرعاية الصحية.

هذا وتفتقر صناعة الرعاية الصحية على المستوى العالمي لوجود نظام مشتريات منظم قادر على دمج البيانات والعمليات، والأشخاص، والتكنولوجيا ضمن مختلف جوانب سلسلة التوريد. وتفتقر صناعة الرعاية الصحية، على الصعيد العالمي، إلى نظام مشتريات منظم قادر على دمج البيانات والعمليات والأفراد والتكنولوجيا عبر سلسلة التوريد. على الرغم من التقدم الذي تشهده الصناعات الأخرى، إلا أن عمليات الشراء الخاصة بالمستشفيات لم تتكامل رقمياً مع العمليات التجارية للموردين، الأمر الذي أدى إلى عدم كفاءة وفاعلية سلسلة التوريد. هناك حاجة ماسة ليس فقط لمعرفة فوائد رقمنة عمليات التوريد والمشتريات لتقليل تكاليف المعاملات، بل لتطوير الأسس التي تقوم عليها البيانات من أجل تطوير عمليات الرعاية الصحية المبنية على الجودة والقيمة.