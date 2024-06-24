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المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقًا في ممارسات أبل الاحتكارية في متجرها للتطبيقات

تواجه شركة أبل تحقيقًا جديدًا من قبل المفوضية الأوروبية بشأن ممارساتها في متجر التطبيقات “آب ستور”. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض غرامات مالية كبيرة على الشركة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي في ممارسات شركة أبل فيما يتعلق بمتجر التطبيقات “آب ستور”، حيث أصدرت رأيًا تمهيديًا يعتبر أن قواعد المتجر تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التحقيق في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية، والتي أصبحت ملزمة منذ السابع من آذار/مارس الماضي.

تعتقد المفوضية أن قواعد “آب ستور” تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للحصول على عروض ومضامين، مما يخلق قيودًا على المنافسة في السوق الرقمية. وقد منحت المفوضية شركة أبل فرصة للدفاع عن نفسها وتقديم ردودها على هذه الخلاصات الأولية.

في حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستصدر المفوضية قرارًا نهائيًا بحلول نهاية آذار/مارس 2025، وقد تفرض على الشركة غرامة مالية كبيرة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، وقد تزيد إلى 20% في حالة الانتهاك المتكرر.

يأتي هذا التحقيق في سياق خلاف طويل الأمد بين أبل والمفوضية الأوروبية بشأن قواعد المنافسة. ففي وقت سابق من هذا العام، فرضت المفوضية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على أبل بسبب ممارسات مماثلة تتعلق بسوق الموسيقى عبر الإنترنت.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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