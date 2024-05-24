علي بابا تصدر سندات لإعادة شراء الأسهم والاستثمار

في خطوة استراتيجية لتعزيز مواردها المالية، أعلنت مجموعة “علي بابا غروب هولدينغ” عن نجاحها في طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 4.5 مليار دولار، في واحد من أكبر الطروحات من هذا النوع في السنوات الأخيرة.

شهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت الطلبات حجم العرض بشكل ملحوظ. وحددت الشركة عائد السندات لأجل سبعة أعوام، المستحقة في عام 2031، عند 0.5% مع علاوة تحويل 30%.

تأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه “علي بابا” إلى رأس المال لتعزيز أعمالها الأساسية في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، التي تأثرت سلباً بالحملة التنظيمية التي شنتها السلطات الصينية على قطاع التكنولوجيا.

وأشارت الشركة إلى أن جزءاً من عائدات الطرح سيوجه لإعادة شراء 14.8 مليون من شهادات الإيداع الأميركية، بالإضافة إلى تمويل عمليات إعادة شراء مستقبلية.

في رسالة للمساهمين، أكد رئيس مجلس إدارة “علي بابا” جو تساي والرئيس التنفيذي إيدي وو، أن الشركة تسعى لتحقيق التوازن بين توفير السيولة والاستثمار في الأعمال القائمة والجديدة، بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي. وأضافا أن الشركة تعمل على خفض الأسعار في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع زيادة الاستثمارات في هذا المجال الواعد.

يأتي طرح “علي بابا” للسندات القابلة للتحويل في فترة تشهد نشاطاً متزايداً في هذا النوع من الإصدارات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات العالمية 10 مليارات دولار في أيار/مايو الجاري.