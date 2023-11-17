أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال فعاليات “منتدى مسك العالمي” في الرياض، على أن وزارته نجحت بمضاعفة عدد الموظفات السعوديات بأقل من 4 سنوات.



وحث الوزير السعودي شركتي “أرامكو” و”سابك” على زيادة أرقام توظيف المرأة، قائلاً: “إن عدد الموظفات بوزارة الطاقة وصل لأكثر من 410 موظفات”، وهو ارتفاع كبير من 6 موظفات عند تسلمه الحقيبة الوزارية في العام 2019.



الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعتاد في كل المنتديات و الملتقيات التي يشارك فيها أن يحكي قصص نجاح المرأة السعودية و الشباب السعوديين إجمالا، و وسط حضور شبابي وعالمي ضمن فعاليات “منتدى مسك”، أكد اعتزازه بتفوق المرأة، قائلا: ” يشرفني إن أقول إني عندما دخلت الوزارة كوزير كان هناك 6 نساء فقط يعملن فيها، منغلقات في غرفة مقفلة برمز رقمي يجب إدخاله للدخول إلى الغرفة والخروج منها هذا ما ورثناه من المبنى القديم، والآن تخطينا عتبة الـ 410 موظفات”.

و أضاف، بكل تأكيد أقول للرجال في “أرامكو” و “سابك”، نحن أفضل منكم كوزارة فباتت الجهة الناظمة تحت الجهة الخاضعة للتنظيم على ضمان تخطيها العدد المسجل من قبل الجهة الناظمة، ولكن العمل لم يأت من عبث؛ أنا مدين لهن بذلك وعلى الجميع سماع ذلك: “جودة الكوادر النسائية العاملة في بيئة العمل هي غاية في التنافسية لدرجة يصعب فيها حتى على الذكور مضاهاتها”.

أبرز ما ورد في حديث سمو ⁧#وزير_الطاقة⁩ في الجلسة الافتتاحية في #منتدى_مسك_العالمي pic.twitter.com/lSPmy2MnTc — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 15, 2023