فريق التحرير by فريق التحرير

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ضبط 995 شركة خاصة مخالفة للتوطين في الإمارات

أكدت الوزارة أن المخالفات التي ارتكبتها الشركات تمثلت في محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، حيث بلغ عدد حالات التوطين الصوري التي تم إثباتها 1660.

فريق التحرير by فريق التحرير
توطين

تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من ضبط 995 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين، وذلك منذ منتصف العام  الثاني لعام 2022 حتى تاريخه.

وأكدت الوزارة أن المخالفات التي ارتكبتها الشركات تمثلت في محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، حيث بلغ عدد حالات التوطين الصوري التي تم إثباتها 1660.

توطين

وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثل انتهاكاً لقوانين وأنظمة التوطين في الدولة، وتهدف إلى التهرب من تحقيق التزامات الشركات تجاه الوطن والمجتمع.

الإبلاغ عن المخالفين لقرارات التوطين

وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...