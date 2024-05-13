الخطر يحاصر صناعة السيارات الكهربائية في أمريكا.. هل تتحمل تسلا المسؤولية؟

بعد التوقعات العالية للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وبعد الوعود الكبيرة من شركة تسلا في السوق، انهارت الخطط عندما ألغى إيلون ماسك مخطط توسعة الشركة.

أعلنت شركة تسلا هذا الشهر أنها لن تمضي قدما في خططها لبرنامج توسيع كبير لشحن السيارات الكهربائية.

جاء ذلك بعد تسريح المئات من العمال في أبريل/نيسان، مما دفع الكثيرين إلى التشكيك في خطط تسلا للنمو المستدام في الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

هل تتدخل شركات السيارات الأخرى؟

والسؤال الآن هو ما إذا كانت شركات صناعة السيارات الأخرى ستتدخل لطرح البنية التحتية للشحن الخاصة بها في جميع أنحاء البلاد وما إذا كان هذا سيؤدي إلى تأخير كبير في توسع السيارات الكهربائية؟

في هذا الشهر، عكس الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، خطط الشركة لتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بشكل كبير في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في أعقاب تسريح 500 موظف في فريق كان يطور خططا للبنية التحتية للشحن في الولايات المتحدة.

وقد أدى هذا الإعلان إلى حدوث حالة من الاضطراب في صناعة السيارات الكهربائية، ويتساءل صانعو السيارات عما إذا كانت البنية التحتية للشحن في الولايات المتحدة ستتوسع بالوتيرة اللازمة لمواكبة الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية.

من غير المؤكد ما إذا كان بإمكان الشركات الأخرى التدخل لتطوير سعة الشحن اللازمة لضمان استمرار زيادة استيعاب السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية.

أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية

تواصل تسلا امتلاك أكبر شبكة شحن، مع 25500 من أصل 42000 شاحن سريع في الولايات المتحدة، وفقا لـ”Oil price”.

بدأت الشركة في تطوير محطات الشحن الفائق الخاصة بها في وقت مبكر من عام 2012، مما يوفر لأصحاب الطراز S مكانا لشحن سياراتهم على الطريق.

وقد جعل هذا الشركة خبراء في تطوير محطات الشحن، مما شجع العديد من المستثمرين على تمويل مشاريع البنية التحتية التي تقودها شركة تسلا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد صدم التحول في الاتجاه الكثيرين في الصناعة، وخاصة المستثمرين المحتملين في مخطط شحن السيارات الكهربائية الخاص بالشركة.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن ما قد يعنيه هذا بالنسبة للبنية التحتية للشحن في الولايات المتحدة، يعتقد بعض الخبراء أن شركة تسلا لن تفوت. وقد أدت سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن المؤيدة للطاقة المتجددة، مثل قانون الحد من التضخم (IRA)، إلى زيادة الاهتمام بقطاع السيارات الكهربائية وشجعت مستثمري القطاع الخاص على تمويل تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية.

ارتفع عدد أجهزة الشحن السريع العامة في جميع أنحاء البلاد بما يقرب من 11000، أي حوالي 36%، في الفترة من أبريل/نيسان 2023 إلى أبريل/نيسان 2024. وأوضح بيتر سلويك، خبير السيارات في المجلس الدولي للنقل النظيف، أن “تجربة الشحن العام سوف أصبح الأمر أسهل لا أعتقد أن سوق الشحن وسوق السيارات الكهربائية تتراجع بسبب تسلا”.

يُنظر إلى التطور السريع لشبكة الشحن السريع في الولايات المتحدة على أنه عامل أساسي لتشجيع السائقين على التحول من مركبات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) إلى بدائل البطاريات الكهربائية، مما يدعم التحول الأخضر الوطني.

نصف مليون محطة شحن للسيارات الكهربائية

وفي بداية عام 2024، أعلن جو بايدن عن هدف طموح يتمثل في تركيب نصف مليون محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، واستثمار 623 مليون دولار في هذا القطاع.

كانت شركة تسلا ذات يوم الشركة الرائدة في السوق في مجال أجهزة الشحن السريع في الولايات المتحدة، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت معدات الشحن السريع أكثر توحيدا.

وافقت معظم شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية مؤخرا على استخدام قابس الشحن الذي طورته شركة تسلا بدءا من عام 2025 لتسهيل عملية الشحن لأصحاب المركبات الكهربائية.

وقال البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) إن 10 ولايات اختارت شركة تسلا كمطور لمحطة الشحن، ومن غير المؤكد الآن ما إذا كانت الشركة ستفي بعقودها مع هذه الولايات.

ومع ذلك، صرح متحدث باسم NEVI، “نظرًا لأن NEVI يقدم منحا للولايات، التي تدير عمليات شراء تنافسية لموردين محددين، فإننا لا نتوقع أن تؤثر قرارات العمل الفردية على مشاريع شحن السيارات الكهربائية الممولة بموجب قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.

أدى التحول في خطط تسلا إلى اعتقاد الكثيرين في الصناعة أنه يمكن أن يحفز منافسة أكبر في الولايات المتحدة.

تطوير البنية التحتية للشحن

وقال بدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة EVgo – مطور شبكات شحن السيارات الكهربائية، إن التحول في خطة تسلا هو “تغيير مهم للغاية في الديناميكيات التنافسية في مجال الشحن.”

قال خان إن EVgo تجري مناقشات مع مضيفي موقع شحن السيارات الكهربائية التابع لشركة تسلا وقد تكون أيضا مفتوحة لتوظيف موظفين سابقين من فريق Tesla Supercharger. وهذا يمكن أن يوفر لشركة EVgo القدرة على تطوير البنية التحتية للشحن في المواقع التي حصلت بالفعل على تصاريح، بالإضافة إلى توسيع معرفتها وخبرتها في تكنولوجيا الشحن السريع للمركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يؤدي تغيير خطة تسلا إلى إبطاء تطوير شبكة شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على المدى القصير، حيث تتنافس الشركات الأخرى لسد الفجوة.

وقد يكون لهذا تأثير غير مباشر على اعتماد السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومع ذلك، فقد يترك هذا أيضا مجالا لمزيد من المنافسة في السوق، مما يؤدي إلى إزاحة تسلا من الصدارة. علاوة على ذلك، فإن المزيد من التوحيد القياسي على مدى السنوات القليلة الماضية سيقلل من المضاعفات المحتملة حول البنية التحتية المختلفة والمتنافسة للشحن، مما يضمن للمستهلكين أنهم سيكونون قادرين على شحن سياراتهم الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.