شركة معادن تبرم اتفاقية للاستحواذ على حصة الشمال للفوسفات

أعلنت شركة معادن عن توقيع اتفاقية شراء واكتتاب مع شركة موزاييك (الضامن) وموزاييك للفوسفات بي. في. (البائع)، بهدف استحواذها على حصة البائع في شركة معادن وعد الشمال.

تشكل هذه الحصة 25% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال، والتي تقدر بـ 210.94 ملايين حصة.

ووفقًا للاتفاقية، ستتضمن الصفقة حصول شركة معادن على حقوق التسويق الخاصة بالضامن، بموجب اتفاقية تسويق المنتجات MCP/DCP، واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة.

يعتبر هذا الاستحواذ جزءًا من التحالف الاستراتيجي بين شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومن المتوقع أن يُعزز هذا التحالف قوة شركة معادن في سوق الفوسفات العالمية.

تقدر قيمة الاتفاقية بـ 5.62 مليار ريال، حيث سيتم تعويض البائع من خلال إصدار أسهم جديدة في شركة معادن، مما سيؤدي إلى زيادة رأس مالها بمقدار 36.92 مليار ريال، لتصل إلى 38.03 مليار ريال.

موجب الاتفاقية، يتعهد الضامن بتأمين التزامات البائع في الوقت المحدد عند استحقاقها، وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.

واستنادًا إلى التقييم البالغ 5.62 مليار ريال، سيتم تعويض البائع من خلال إصدار أسهم جديدة في شركة معادن. تم تحديد قيمة هذه الأسهم باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة معادن. وستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة تقريبًا 2.92% من رأس مال الشركة بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

عند إتمام صفقة الاستحواذ، سيتم زيادة رأس مال شركة معادن من 36.92 مليار ريال إلى 38.03 مليار ريال، عن طريق إصدار 111.01 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح البائع. كما ستزيد عدد أسهم الشركة بمقدار 3.69 مليار سهم إلى 3.80 مليار سهم، ممثلة زيادة تقريبًا 3.01% من رأس مال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة.