بسبب ساعتين فقط.. شركة ألمانية تتكبد 133 مليون يورو تعويضات للمسافرين في 2023

بلغت التعويضات التي دفعتها شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية “دويتشه بان”، خلال عام 2023، نحو 133 مليون يورو، بزيادة 41 مليون يورو عن 2022 الذي بلغت فيه قيمة التعويضات نحو 92.7 مليون يورو.

واعتبر متحدث باسم السكك الحديدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، الرقم المدفوع للتعويضات بأنه قياسي وغير مسبوق في تاريخ الشركة، وارجع ذلك إلى الإضرابات المتعددة التي نفذها سائقو القطارات للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب، على مدار العام الماضي.

وتختلف الشركة ونقابة سائقي القطارات في ألمانيا “جي دي إل” منذ أشهر طويلة على عدد ساعات العمل، ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابة بتقليل ساعات العمل من 38 إلى 35 ساعة أسبوعيا بالإضافة إلى زيادة الأجور، فإن عرض الشركة يقترح خفض عدد ساعات العمل إلى 37 ساعة فقط.

شركة ألمانية تتكبد خسائر كبيرة

وتسببت الإضرابات التي نفذها السائقون في عام 2023، والتي وصلت إلى 4 إضرابات عمالية في إلغاء ما يزيد عن 80% من كل رحلات قطارات المسافات البعيدة.

إضرابات عام 2024

وبسبب الخلاف المتواصل بين الشركة والنقابة، بشأن عدد ساعات العمل والأجور، فإن السائقين بدأوا يوم الأربعاء الماضي، أطول إضرابا عماليا في الشركة.

بدأ سائقو قطارات البضائع، وسائقو قطارات الركاب صباح الثلاثاء، إضرابا يستمر حتى مساء يوم الإثنين المقبل.

وتوقعت الشركة أن يتسبب الإضراب المستمر حتى مساء الإثنين المقبل، في تعطل ارتباك شديد في حركة القطارات في جميع أنحاء ألمانيا، كما تتوقع إلغاء عدد كبير من الرحلات، وحدوث تأخيرات كبيرة في خدمة القطارات الإقليمية خلال الأيام المقبلة.

وستتأثر أيضا خطوط القطارات الحضرية التابعة لشركة دويتشه بأن التي يجري تشغيلها تحت اسم “إس-بان” في ألمانيا، بالإضراب.

وسيؤثر الإضراب أيضا على القطارات الإقليمية، على الرغم من أن هيئة تشغيل السكك الحديدية قالت إن شدة التأثير قد تختلف من منطقة لأخرى.