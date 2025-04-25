شركات الإمارات تفضل الكفاءة على زيادة التوظيف

شهد الربع الأول من عام 2025 تباطؤًا في وتيرة التوظيف داخل الإمارات، حيث فضّلت غالبية الشركات الاعتماد على كوادرها الحالية بدلاً من زيادة أعداد الموظفين.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة التوظيف “كوبر فيتش”، لم تتجاوز نسبة نمو التوظيف في الدولة 1.25% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس توجّه الشركات نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية بدلًا من التوسع في فرق العمل.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة على الربحية دفعت العديد من الشركات إلى التركيز على خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الداخلية، بدلاً من توظيف المزيد. وقد تأثرت هوامش الربح سلبًا بسبب إدخال ضريبة الشركات، وارتفاع الإيجارات التجارية، وزيادة رسوم الخدمات، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الرواتب نتيجة التضخم، بحسب ما أوضحه الدكتور تريفور ميرفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، في مقابلة مع إذاعة دبي آي.

قطاعات متضررة وأخرى صامدة

أظهرت بعض القطاعات مثل الاستشارات، والتصنيع، والموارد البشرية، وسلاسل التوريد تراجعًا في معدلات التوظيف. في المقابل، واصلت قطاعات مثل الخدمات القانونية الخاصة، والتجارة، والعقارات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات الرقمية أداءها القوي في سوق العمل.

وأشار ميرفي إلى أن الشركات باتت تستثمر بشكل أكبر في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وزيادة الربحية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذه التقنيات لم تصل بعد إلى مرحلة استبدال البشر في الوظائف.

النمو السكاني أسرع من نمو الوظائف

رغم تزايد عدد الوافدين الراغبين في العمل والعيش في الإمارات، يرى ميرفي أن وتيرة نمو الوظائف قد لا تواكب الزيادة السكانية. ومع ذلك، لا تعتبر هذه المعطيات مؤشرًا سلبيًا، إذ ما زالت الإمارات تجذب الأفراد حتى دون توفر ضمان وظيفي مسبق.

مقارنة خليجية

سجلت السعودية أعلى معدل نمو في التوظيف بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام، بنسبة بلغت 3.5%. أما على مستوى المنطقة ككل، فقد ارتفع معدل التوظيف بنسبة 1.5%، مع نمو في قطر، وثبات في الكويت، وانخفاض في كل من عمان والبحرين.

تأثيرات التجارة العالمية

أوضح تقرير كوبر فيتش أن استمرار إعفاء صادرات النفط من الرسوم الجمركية يساهم في استقرار الأوضاع، إلا أن الصناعات المرتبطة بالتصدير إلى الولايات المتحدة، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، قد تعيد النظر في استراتيجيات التوظيف والإنتاج.

كما حذّر التقرير من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد ينعكس سلبًا على الطلب العالمي على النفط، ويضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على طرق التجارة، مما قد يترك أثرًا واضحًا على سوق العمل، خاصة في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.

في المقابل، يمكن لهذه التحولات أن تحفّز دول الخليج على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي.