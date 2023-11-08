شراكة بين “الخريف” والمياه الوطنية السعودية بـ2.18 مليار ريال

فازت شركة “الخريف لتقنية المياه والطاقة”، بعقد تشغيل، وصيانة طويلة الأجل، لأربع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، في هيت والحائر بمدينة الرياض، مع شركة المياه الوطنية لمدة 15 عاما، بقيمة 2.18 مليار ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت الشركة، عن ترسية هذا العقد، الخاص بمحطات “الحزمة السادسة”، هيت والحائر بمدينة الرياض، وذلك في بيان نشره موقع “تداول” السعودية.

وأضافت، أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال تصميم، وإعادة التأهيل، واختبار، وتشغيل، وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الأربعة القائمة في هيت والحائر بمدينة الرياض.

وأوضحت، أن الأثر المالي، لهذا العقد، سينعكس في ميزانية الشركة للربع الثاني من عام 2024.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية لهذا العقد في حينه، وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد الموقعة من جميع الأطراف المعنية.

ومحطات “الحزمة السادسة” بمدينة الرياض، هيت والحائر، والتي تضم محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 1، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 2، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 3، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الحائر.