فريق التحرير by فريق التحرير

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بـ500 مليون دولار.. ” سينومي سنترز” السعودية تنتهي من طرح الصكوك

يوم الخميس أعلنت “سينومي سنترز” عن طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار في الفترة بين 29 فبراير الماضي و1مارس 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

انتهت، اليوم الأحد، شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” السعودية، التي تعد مطورا ومشغلا للمجمعات التجارية في المملكة، من طرح صكوك دولارية بقيمة 500 مليون دولار، التي يبلغ عددها 2500 صك بقيمة 200 ألف دولار لكل صك.
ووفقا لبيانات الشركة في إفصاح للسوق المالية السعودية “تداول”، إنه تم الانتهاء من الطرح تمهيداً لتسوية الصكوك المصدرة بتاريخ 6 مارس 2024.
وبحسب الإفصاح، فإن الشركة السعودية التي تأسست عام 2005، توقعت ألا يؤثر هذا الإصدار على وضعها الائتماني.

بـ500 مليون دولار.. " سينومي سنترز" السعودية تنتهي من طرح الصكوك


وأعلنت الشركة عن أنها تعتزم إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019، التي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر نوفمبر 2024، باستخدام مستحصلات الإصدار.

ويوم الخميس أعلنت “سينومي سنترز” عن طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار في الفترة بين 29 فبراير الماضي و1مارس 2024.
وتعتبر شركة المراكز العربية التي تبلغ أصولها نحو 21 مجمعا تجاريا، مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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