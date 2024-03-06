شركة دريك آند سكل الإماراتية تحصل على موافقة سوق دبي المالي على إعاده السهم للتداول وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأس مال الشركة

صرح رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. المهندس شفيق عبد الحميد عن موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم الشركة للتداول بعد نجاح استكمال زيادة رأس مال الشركة بما لا يقل عن 300 مليون درهم حسب خطة إعادة الهيكلة الموافق عليها من المحكمة المختصة. كما صرح بأن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت أيضاً على جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن زيادة رأس مال الشركة وإعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة بالتزامن مع موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة:” إننا سعداء بهذا التقدم الكبير الذي أحرزناه في هذه المرحلة المهمة لعودة أقوى وأكبر لشركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع.، وهذا التقدم لم يكن ليتحقق لو لا الجهود الكبيرة للقيمين على هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وجميع الجهات الحكومية المعنية في دولة الامارات وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة بكافة إداراته.”

وبهذه المناسبة، توجه المهندس شفيق عبد الحميد بالشكر والامتنان لجميع الجهات والهيئات في دولة الإمارات التي ساهمت في الوصول لهذه المرحله المهمة من إعادة الهيكلة وإلى كافة المساهمين على تحليهم بالصبر خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أهمية مشاركتهم في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لاعادة سهم الشركه للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.