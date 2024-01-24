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تاريخ جديد تسطره “مايكروسوفت”.. قيمتها السوقية عند 3 تريليونات دولار

تعزز هذه العتبة مكانة مايكروسوفت السوقية، باعتبارها واحدة من أكبر الأسهم العامة.. تعرف إلى التفاصيل.

فريق التحرير by فريق التحرير
تاريخ جديد تسطره "مايكروسوفت".. قيمتها السوقية عند 3 تريليونات دولار
تاريخ جديد تسطره "مايكروسوفت".. قيمتها السوقية عند 3 تريليونات دولار

بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت ، مستوى تاريخي بقيمة 3 تريليونات دولار، الأربعاء، في أحدث مثال على كيفية تأثير التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي على تقدم لا يمكن إيقافه على ما يبدو في شركة البرمجيات العملاقة.

ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.3% إلى 403.95 دولار، في البورصة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتعزز هذه العتبة مكانة مايكروسوفت السوقية، باعتبارها واحدة من أكبر الأسهم العامة.

مايكروسوفت تتجاوز آبل في القيمة السوقية

تاريخ جديد تسطره "مايكروسوفت".. قيمتها السوقية عند 3 تريليونات دولار

لقد تجاوزت مايكروسوفت اليوم قيمة شركة Apple لفترة وجيزة – التي أصبحت في العام الماضي أول شركة تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار – لكنها انخفضت بعد ذلك إلى ما دون شركة آيفون.

وتعد مايكروسوفت إحدى الشركات التي يطلق عليها Magnificent 7 التي غذت تقدم السوق خلال عام 2023، حيث كسبت اسهمها نحو 57%. واستمر التقدم في هذا العام، مع ارتفاع سمهما بنسبة 7.4٪ لتتتجاوز مكاسب مؤشر ناسداك 100 البالغة 4.6٪.

وتمثل أسهم مايكروسوفت، نسبة 7.3% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

مكاسب مايكروسوفت تعود إلى الذكاء الاصطناعي

تاريخ جديد تسطره "مايكروسوفت".. قيمتها السوقية عند 3 تريليونات دولار

يعكس جزء كبير من المكاسب حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وقدرته على تسريع النمو في كل من الأرباح والإيرادات.

ويُنظر إلى مايكروسوفت، من خلال شراكتها مع شركة OpenAI Inc.، على أنها واحدة من أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي، ومن أوائل الشركات التي أصدرت خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء.

وتشير التوقعات إلى أن الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحوسبة السحابية، سيدعم اتجاهات النمو طويلة المدى للقيمة السوقية لشركة مايكروسوفت.

تاريخ جديد تسطره "مايكروسوفت".. قيمتها السوقية عند 3 تريليونات دولار

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 15% تقريبًا في السنة المالية 2024، وهو أسرع من قطاع التكنولوجيا بشكل عام، وفقًا لبيانات من بلومبرغ إنتليجنس.

هذا النمو جعل مايكروسوفت واحدة من أكثر الأسهم شعبية في وول ستريت. ويوصي أكثر من 90% من المحللين الذين تتبعهم بلومبرغ بشراء الأسهم، ويشير متوسط السعر المستهدف للمحللين إلى ارتفاع بنحو 7% عن المستويات الحالية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...