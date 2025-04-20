فريق التحرير by فريق التحرير

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سهم أرامكو يقود بورصة السعودية للارتفاع وسط تحسن ثقة المستثمرين

ارتفع المؤشر القياسي بالسوق السعودية 0.6% إلى 11627 نقطة، مدعوما بقفزة لسهم شركة جبل عمر للتطوير 7.8% وزيادة سهم شركة أرامكو 1%.

فريق التحرير by فريق التحرير
أرامكو

شهدت بورصة السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بزيادة سهم أرامكو، الذي سجل صعودًا بنسبة 1%، والقفزة في أسهم شركة جبل عمر للتطوير التي ارتفعت بنحو 7.8%، مما ساهم بشكل كبير في تحسن أداء السوق.

جاء ذلك في ظل التركيز المتزايد من قبل المستثمرين على التطورات في السياسة التجارية الأمريكية، مما انعكس إيجابيًا على أسواق الأسهم.

سهم أرامكو يحقق دعمًا كبيرًا لبورصة السعودية

سهم أرامكو السعودية لعب دورًا رئيسيًا في دفع مؤشر السوق السعودي للارتفاع بنسبة 0.6% ليغلق عند 11627 نقطة.

وكان هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة ملحوظة في سهم أرامكو، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 1% في ظل التفاؤل الذي ساد الأسواق بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية الكبيرة، وهو ما ساهم في استعادة الثقة لدى المستثمرين.

ارتفاع أسعار النفط يعزز مكاسب السوق السعودي

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% في تعزيز مكاسب بورصة السعودية، حيث عززت آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية التي استهدفت صادرات النفط الإيرانية، مما أدى إلى زيادة أسعار النفط.

أداء البورصات الخليجية الأخرى

على الرغم من الأداء الإيجابي في بورصة السعودية، أغلق المؤشر القطري دون تغيير، بينما شهدت البورصة البحرينية والكويتية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، كما أغلق المؤشر العٌماني دون تغيير.

وخارج منطقة الخليج، لم تفتح البورصة المصرية أبوابها بسبب عطلة عيد القيامة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...