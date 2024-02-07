أيام سناب شات الصعبة.. تراجع أسهم الشركة 30%

تراجعت أسهم شركة سناب شات بأكثر من 30% في تعاملات ما بعد ساعات العمل اليوم الثلاثاء بعد أن انخفض نمو إيراداتها الفصلية عن توقعات وول ستريت، حيث تكافح للتعافي من تراجع الإعلانات الرقمية.

بالمقارنة مع المنافسين المهيمنين ذوي الأموال الكبيرة مثل ميتا، كافحت منصة التواصل الاجتماعي الأصغر حجما ومقرها لوس أنجلوس من أجل الانتعاش بعد أن تسببت ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة في قيام المسوقين بتشديد أحزمتهم في عام 2022.

وكانت الشركة أيضا من بين الأكثر تضررا من تغييرات الخصوصية التي تم إدخالها من قبل شركة أبل في عام 2021، مما أدى إلى تعطيل الطريقة التي تستهدف بها العلامات التجارية الإعلانات وقياس فعاليتها.

وبعد يوم واحد من الإعلان عن عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال، قالت شركة سناب إن إيراداتها زادت بنسبة 5% إلى 1.36 مليار دولار في الربع الرابع، أي أقل من التوقعات بارتفاعها إلى 1.38 مليار دولار. وقالت في رسالة إلى المستثمرين إن هذا يعكس “بيئة تشغيل مليئة بالتحديات”.

وقالت شركة سناب شات في رسالتها إنها أحرزت تقدما في استخدام التعلم الآلي لتعزيز أدائها الإعلاني للعلامات التجارية، وأنها نجحت في زيادة عدد المعلنين الصغار ومتوسطي الحجم على وجه الخصوص.

ومع ذلك، فقد قدرت أن “بداية الصراع في الشرق الأوسط كانت بمثابة رياح معاكسة للنمو على أساس سنوي بنحو نقطتين مئويتين” في الربع الرابع.

وتقلص صافي الخسائر إلى 248 مليون دولار من 288 مليون دولار في العام السابق، مقارنة بالتقديرات المتفق عليها للانخفاض إلى 277 مليون دولار، وفقا لـ”فايننشال تايمز”

تتناقض النتائج بشكل كبير مع نتائج شركة ميتا، التي قفزت أسهمها الأسبوع الماضي بنسبة 20% بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات والأرباح وأعلنت عن أول توزيع أرباح ربع سنوية على الإطلاق بنسبة 50 سنتا للسهم.

وفي الربع الحالي، تراوحت توجيهاتها للإيرادات بين 1.095 مليار دولار – 1.135 مليار دولار، أو نمو يتراوح بين 11 إلى 15%. تبلغ تقديرات الإيرادات الحالية المتفق عليها 1.12 مليار دولار، وفقًا لشركة S&P Capital IQ.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المستثمرين: “نحن نحول المزيد من تركيزنا نحو نمو المستخدمين وتعميق المشاركة في المناطق الجغرافية الأكثر تحقيقا للدخل، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا”.

وقالت شركة سناب يوم الإثنين إنها ستخفض عدد موظفيها بنحو 10%، أو أكثر من 500 موظف. وقالت إنها ستتكبد رسوم ما قبل الضرائب تتراوح بين 55 مليون دولار و75 مليون دولار.