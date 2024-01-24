سلطة دبي للخدمات المالية ترخص لعدد قياسي من الشركات في 2023

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن تحقيق نمو استثئائي خلال عام 2023، حيث قامت بترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات يبلغ 117 شركة خلال عام 2023، وهي زيادة بواقع 25% عن العام السابق.

وقد شهدت نمواً في التراخيص في مختلف قطاعات الخدمات المالية خلال العام، مع زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي. كما أصبحت بورصة مركز دبي المالي العالمي، ناسداك دبي، في تشرين الثاني / نوفمبر 2023 أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 27 مليار دولار أمريكي، ويشمل ذلك أكثر من 60% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي. وتستمر بورصة ناسداك دبي باحتلال ثاني أكبر مكان في العالم للصكوك المدرجة.

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية لدولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز أواصر التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأنشأت شراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ بهدف استكشاف أفضل السبل لتطوير الاستجابات السياسية والتنظيمية لدعم وتمكين تمويل المسائل المرتبطة بالمناخ في الشرق الأوسط وآسيا. ويعتبر مؤتمر تمويل المناخ المشترك المقرر عقده في هونغ كونغ في الخريف القادم هو أول المبادرات لهذه الشراكة.

وتأكيداً على إلتزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع تطوير الأسواق المالية المستدامة في مركز دبي المالي العالمي، أعلنت خلال يوم التمويل في مؤتمر الأطراف “كوب 28” عن اعفاء المصدرين الراغبين بإدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم النظامية طوال عام 2024.