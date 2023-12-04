سبوتيفاي تسرح 17% من موظفيها لخفض التكاليف

أعلنت شركة “سبوتيفاي” المتخصصة في بث الموسيقى والأغاني عبر أنحاء العالم، تسريح 17 بالمئة من موظفيها ضمن خطتها لتخفيض التكاليف وتحسين الربحية.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستسرح 1700 موظف، وهو قرار يحدث للمرة الثالثة هذا العام، بعد أن سرحت 600 موظف في يناير الماضي، ثم 200 موظف في يونيو الفائت.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة “سبوتيفاي”، دانييل إيك، على القرار، قائلاً: “الشركة وظفت الكثير من الأشخاص خلال عامي 2020 و2021، لأسباب تتعلق بانخفاض التكلفة وزيادة الإنتاج المرتبط بتحصيل المزيد من الموارد”.

وأضاف إيك: “نحاول إجراء تخفيضات أقل في العمالة خلال عامي 2024 و2025، لكن بالنظر إلى الفجوة بين هدفنا المالي الحالي وتكاليفنا التشغيلية، فهناك إجراءات صعبة لضبط التكاليف”.

وتتمتع”سبوتيفاي” بقاعدة بيانات ضخمة تضم 601 مليون مستخدم، بعد أن كان لديها 345 مليونا فقط مع نهاية عام 2020، لتحقق نموا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتهدف الشركة الوصول إلى مليار مستخدم قبل عام 2030، حيث تنفق مئات الملايين من الدولارات في أعمالها، وتتعاقد مع مشاهير العالم من أجل جذب المزيد من الجمهور.