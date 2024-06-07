سامسونغ تواجه أول إضراب في تاريخها

شهدت شركة سامسونغ إليكترونيكس، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة حدثًا تاريخيًا تمثل في أول إضراب عمالي في تاريخ الشركة.

نُظم هذا الإضراب من قبل نقابة عمالية تمثل عشرات الآلاف من موظفي الشركة، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الإدارة بشأن الأجور والتي استمرت منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وتعد سامسونغ واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، بالإضافة إلى كونها من الشركات القليلة التي تنتج شرائح ذاكرة متطورة تستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك الأجهزة المتقدمة.

وعلى الرغم من أن الإضراب شمل موظفي المقر الرئيسي للشركة وليس العمال في خطوط الإنتاج، إلا أنه يمثل تحولًا هامًا في تاريخ الشركة التي لم تشهد مثل هذه الاحتجاجات العمالية من قبل.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه لن يكون هناك تأثير على أنشطة الإنتاج والأعمال نتيجة لهذا الإضراب الذي استمر ليوم واحد.

وعاشت العاصمة سيول احتجاجًا رمزيًا شارك فيه حوالي عشرة عمال أمام مكتب سامسونغ الرئيسي، حيث رفعوا شعارات تطالب باحترام حقوق العمال.