تبرئة رئيس سامسونغ من جرائم مالية متعلقة بالاندماج في عام 2015

برأت محكمة كورية جنوبية رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جاي يونج من جرائم مالية تنطوي على اندماج مثير للجدل بين الشركات التابعة لشركة سامسونغ في عام 2015 مما شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.

ومن الممكن أن يخفف الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة سيول المركزية من المشاكل القانونية المحيطة بوريث سامسونج بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة بالرشوة في فضيحة فساد ساعدت في الإطاحة بحكومة كوريا الجنوبية السابقة.

وقالت المحكمة إن الادعاء فشل في إثبات أن الاندماج بين Samsung C&T وCheil Industries تم بشكل غير قانوني بهدف تعزيز سيطرة لي على Samsung Electronics.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات على لي، الذي اتهم بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم. ونفى لي ارتكاب أي مخالفات في القضية الحالية، ووصف اندماج 2015 بأنه “نشاط تجاري عادي”.

ولم يجب لي (55 عاما) على أسئلة الصحفيين عندما غادر المحكمة. وأشاد يو جين كيم، محامي لي، بالحكم، قائلا إنه يؤكد أن الاندماج كان قانونيا.

لي، وريث شركة من الجيل الثالث تم تعيينه رسميا رئيسا لشركة Samsung Electronics في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقاد مجموعة شركات Samsung منذ عام 2014، عندما أصيب والده الراحل، الرئيس السابق Lee Kun-hee، بنوبة قلبية.

قضى لي جاي يونج 18 شهرا في السجن بعد إدانته في عام 2017 بتهم رشوة منفصلة تتعلق بصفقة 2015. وحُكم عليه في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة تقديم رشاوى بقيمة 8.6 مليار وون (6.4 مليون دولار) للرئيسة آنذاك بارك جيون هاي وصديقتها المقربة للفوز بدعم الحكومة لعملية الاندماج عام 2015، والتي كانت أساسية لتعزيز سيطرته على إمبراطورية أعمال سامسونغ وترسيخ خلافة القيادة من الأب إلى الابن.

كما أُدينت بارك وصديقها المقرب في الفضيحة، ونظم الكوريون الجنوبيون الغاضبون احتجاجات ضخمة لعدة أشهر للمطالبة بإنهاء العلاقات المشبوهة بين قطاع الأعمال والسياسة. وأدت المظاهرات في النهاية إلى إقالة بارك من منصبها.

تم إطلاق سراح لي بموجب عفو مشروط في عام 2021، ثم عفا عنه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في أغسطس/آب 2022.

وكان بعض المساهمين قد عارضوا عملية الدمج في عام 2015، قائلين إنها أفادت عائلة لي بشكل غير عادل بينما أضرت بمساهمي الأقلية.

وكان هناك أيضا غضب عام بشأن الكيفية التي انخفضت بها حصة صندوق التقاعد الوطني في شركة سامسونغ سي آند تي، الكيان المندمج، بما يقدر بمئات الملايين من الدولارات، بعد أن ضغطت بارك على خدمة التقاعد الوطنية لدعم الصفقة.

وجادل ممثلو الادعاء بأن لي ومسؤولين آخرين في سامسونغ تسببوا في ضرر للمساهمين في شركة Samsung C&T، التي كانت شركة إنشاءات كبرى، من خلال التلاعب بأصول الشركة لتصميم عملية اندماج كانت في صالح شركة Cheil، وهي شركة ملاهي وشركة ملابس حيث كان لي أكبر شريك بها.

وزعم ممثلو الادعاء أيضا أن المديرين التنفيذيين لشركة سامسونغ، من خلال الاحتيال المحاسبي، قاموا بتضخيم قيمة شركة Samsung Biologics، وهي شركة تابعة لشركة Cheil، بأكثر من 4 تريليونات وون (3 مليارات دولار) في محاولة لجعل الصفقة تبدو عادلة.

وفي حكم أمس الإثنين، قالت المحكمة إن أدلة الادعاء لم تكن كافية لإثبات أن عملية الاندماج عام 2015 تم من خلال خطوات غير قانونية أو خدم الغرض الوحيد المتمثل في تعزيز سيطرة لي على شركة سامسونغ للإلكترونيات، قائلة إنه من المحتمل أن تكون هناك اعتبارات تجارية أوسع نطاقا.

وقالت المحكمة إنه من غير الواضح ما إذا كانت شروط الصفقة تضر بشكل غير عادل بمصالح المساهمين، وأضافت أن المدعين فشلوا في إثبات أن مسؤولي سامسونج ارتكبوا عمليات احتيال محاسبية.

غالبا ما يتلقى قادة الشركات في كوريا الجنوبية عقوبات مخففة نسبيا بسبب الفساد والمخالفات التجارية وغيرها من الجرائم، حيث غالبا ما يشير القضاة إلى مخاوفهم بشأن اقتصاد البلاد.

ويواجه لي واحدة من أصعب فتراته كزعيم لواحدة من أكبر الشركات المصنعة لرقائق الكمبيوتر والهواتف الذكية في العالم، مع الحرب الروسية على أوكرانيا والاضطرابات الجيوسياسية الأخرى التي أضرت بالاقتصاد العالمي وتقلص الإنفاق على التكنولوجيا.

أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن انخفاض سنوي بنسبة 34% في أرباح التشغيل للربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، حيث أدى تباطؤ الطلب على أجهزة التلفاز وغيرها من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية إلى تعويض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من سوق شرائح الذاكرة الذي يزدهر ببطء.