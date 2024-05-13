أرباح “سالك” ترتفع إلى 277.3 مليون درهم في الربع الأول 2024

أعلنت شركة “سالك” المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 277.3 مليون درهم (3.70 فلس/للسهم) خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح 275.3 مليون درهم.

ويعزى هذا الارتفاع في الأرباح إلى النمو في الإيرادات بنسبة 8%، في الربع الأول من عام 2024، مقارنة في نفس الفترة من عام 2023.

إيرادات سالك

كما ساهمت إيرادات التمويل في رفع الأرباح، حيث ارتفعت إلى 14.2 مليون درهم مقارنةً بـ 4 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 1.2 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة المماثلة عام 2023.

وعلى الرغم من النمو في الأرباح، إلا أنها جاءت أقل من توقعات المحللين بنسبة 2%، حيث توقعوا تحقيق أرباح بقيمة 283.5 مليون درهم.