فريق التحرير by فريق التحرير

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أرباح “سالك” ترتفع إلى 277.3 مليون درهم في الربع الأول 2024

يعزى هذا الارتفاع في الأرباح إلى نمو الإيرادات بنسبة 8%

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “سالك” المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 277.3 مليون درهم (3.70 فلس/للسهم) خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح 275.3 مليون درهم.

ويعزى هذا الارتفاع في الأرباح إلى النمو في الإيرادات بنسبة 8%، في الربع الأول من عام 2024، مقارنة في نفس الفترة من عام 2023.

سالك

إيرادات سالك

كما ساهمت إيرادات التمويل في رفع الأرباح، حيث ارتفعت إلى 14.2 مليون درهم مقارنةً بـ 4 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 1.2 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة المماثلة عام 2023.

وعلى الرغم من النمو في الأرباح، إلا أنها جاءت أقل من توقعات المحللين بنسبة 2%، حيث توقعوا تحقيق أرباح بقيمة 283.5 مليون درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...