زين السعودية تضخ 1.6 مليار ريال لتوسيع شبكة الجيل الخامس

أعلنت “زين السعودية”عن ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي لتوسيع شبكتها من الجيل الخامس (5G)، لتصل إلى 122 مدينة ومحافظة حول المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة “زين السعودية” لتصبح أول مشغل اتصالات يغطي المشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس (5G) بشكلٍ كامل عبر جميع أبراجها.

زين السعودية.. استثمارات ضخمة لتعزيز شبكة الجيل الخامس:

تُخصص “زين” 45% من خطة التوسع الجديدة لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية.

وتُساهم هذه الاستثمارات في توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس من “زين” لتصل إلى أكثر من 66% من المناطق المأهولة بالسكان.

دعم خدمة ضيوف الرحمن:

تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم جهود “زين” للمساهمة في تعزيز الطاقة الاستيعابية الرقمية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتواكب خطته التنفيذية وتمكّن تحقيق مستهدفات الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: “نسعد اليوم بأن نعلن عن هذا الاستثمار الضخم لتوسعة شبكتنا كامتدادٍ لنهجنا في تسخير أفضل الإمكانات التقنية لخدمة مجتمعنا، بعد أطلاقنا أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والثالثة على مستوى العام.