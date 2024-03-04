السعودية.. “روشن” تطلق المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة”

أعلنت مجموعة روشن عن إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة”، الرياض.

ويقع مشروع “سدرة” شمال العاصمة السعودية الرياض بالقرب من العديد من المعالم البارزة مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام محمد بن سعود ومطار الملك خالد الدولي ومحطة قطار سار الرياض.

وقالت الشركة، إن المرحلة الرابعة من هذا المشروع تستهدف إضافة نحو 4,860 وحدة سكنية على مساحة تصل إلى نحو 1.9 مليون متر مربع.

وكشفت “روشن” عن أنها ستعرض ما يزيد على 1,254 وحدة سكنية للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات، لهذه المرحلة.

ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن أوضح، أن المجموعة تستهدف من إطلاق هذه المرحلة تلبية الطلب الكبير على أسلوب الحياة الجديد الذي يقدمه مشروع سدرة.

ويمزج المشروع بين التصميم العصري المبتكر والمستدام مع مرافق وخدمات مثل المدارس ومستشفى الرعاية الأولية ومركز التسوق.

الرئيس التنفيذي لمجموعة قال إن المرحلة الجديدة من مشروع سدرة ستُضيف ما يصل إلى نحو 4,860 وحدة سكنية إلى إجمالي وحدات هذا المشروع الضخم، بالإضافة إلى ما يوفره من مساحات عامة تتجاوز مستوى الـ 30% من إجمالي مساحة المرحلة.

وأشار إلى أن تضم المرحلة الرابعة تضم مجموعة مرافق مصممة بشكل خاص من أجل دعم نمط الحياة الصحية والنشطة، بما في ذلك “قبة اتحاد الرياضة للجميع”، الأكبر من نوعها في السعودية.

وإلى جانب هذه القبة فإنها تضم أيضا عددا من مسارات المشي والركض، ومساحات خضراء ونحو 7 مساجد محلية وجامعين و7 مراكز تجارية.

وتقع المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة” شمال المرحلة الثالثة من المشروع، وتتوزع المرافق التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية في كافة أنحاء مجتمع سدر.

وسيكون الوصول إلى المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة” مباشرة عبر طريق المطار، ومن خلال محطتي المترو F2 و A7.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة فإن هناك العديد من السكان يعيشون الآن في المرحلة الأولى من مشروع “سدرة”، والتي تضم 2,100 منزل.

وأشارت إلى أن أعمال البناء في المرحلة الثالثة التي تضم نحو 4,500 وحدة سكنية تتطور بوتيرة سريعة.

وكشفت الشركة عن بيع 1900 منزل من المرحلة الثالثة التي طرحت للبيع في 2023.

تتبني روشن أعلى المعايير للحفاظ على البيئة، حيث تقدم في مشروع سدرة أنماط مختلفة تسمح للسكان بتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة.

ويتيح تصميم المنازل في مجتمع سدرة للعائلات التخفيف من الاعتماد على السيارة واستخدام المواصلات البديلة للتنقل، كما زودت جميع الوحدات بمنافذ لشحن السيارات الكهربائية.

تعتمد المنازل في مجتمع سدرة، على تقنيات متطورة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، باستخدام سخانات المياه تعمل بالطاقة الشمسية.

تعتبر مجموعة روشن أولى الشركات العقارية التي تعتمد ممارسات إعادة التدوير المحلية وغرس النباتات والأشجار لتكوين عازل طبيعي لأشعة الشمس وتخفيف الحرارة.