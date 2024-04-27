أول رحلة فضائية بشرية لشركة بوينغ.. إلى أين وصلت؟

وصل رائدا الفضاء التابعان لوكالة ناسا المكلفان بأول رحلة فضائية مأهولة لشركة بوينغ إلى موقع الإطلاق، قبل أسبوع من الموعد المقرر للإقلاع.

سيعمل بوتش ويلمور وسوني ويليامز كطيارين اختباريين لكبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، والتي ستظهر لأول مرة مع الطاقم بعد سنوات من التأخير.

بسبب انطلاقها في 6 مايو/أيار على متن صاروخ أطلس، ستطير مركبة ستارلاينر إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة بحرية مدتها أسبوع.

وتحاول شركة بوينغ اللحاق بشركة SpaceX التي تطلق رواد فضاء لوكالة ناسا منذ عام 2020

رحلة تجريبية

لم يكن أحد على متن رحلتي بوينغ التجريبيتين السابقتين لمركبة ستارلاينر. الأولى، في عام 2019، لم تصل إلى المحطة الفضائية بسبب مشاكل برمجية ومشاكل أخرى.

وكررت شركة بوينغ العرض التجريبي في عام 2022. وفي الآونة الأخيرة، عانت الكبسولة من مشاكل في المظلة والشريط القابل للاشتعال الذي كان لا بد من إزالته.

وفقا لأسوشيتد برس، شدد ويلمور على أن هذه رحلة تجريبية تهدف إلى الكشف عن أي شيء خاطئ.

وأضاف: “هل نتوقع أن تسير الأمور بشكل مثالي؟ هذه أول رحلة بشرية للمركبة الفضائية.. أنا متأكد من أننا سنكتشف الأشياء. ولهذا السبب نفعل هذا”.

مليارات ناسا

استأجرت وكالة ناسا SpaceX وبوينغ قبل عقد من الزمن، ودفعت مليارات الدولارات للشركات لنقل رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية.

ولا تزال وكالة الفضاء حريصة على الحصول على كبسولات من شركتين متنافستين لروادها، حتى مع انتهاء المحطة الفضائية من العمل بحلول عام 2030.

سيكون ويلمور وويليامز أول رائدي فضاء يركبان صاروخ أطلس منذ مشروع ميركوري التابع لناسا في أوائل الستينيات.