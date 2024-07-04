فادي طنّوس by فادي طنّوس

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رؤية السعودية 2030.. أريبيان بزنس تعلن قائمة قادة التغيير

تساهم الشركات السعودية الرائدة في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر قطاعات متعددة، من خلال الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رؤية السعودية 2030

كشفت “أريبيان بزنس” عن قائمتها لأكثر 30 شركة سعودية مساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. وتضم القائمة شركات رائدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتمويل، والرعاية الصحية، والترفيه، والبناء، والتكنولوجيا.

تسعى هذه الشركات جاهدة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، من خلال الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة. وتلعب دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

تتصدر شركة أرامكو السعودية القائمة، حيث تعتبر أكبر شركة نفط في العالم، وتلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الطاقة والاستدامة. وتأتي شركة سابك، عملاق البتروكيماويات، في المرتبة الثانية، حيث تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعة الوطنية.

كما تضم القائمة شركات رائدة أخرى مثل مجموعة stc في قطاع الاتصالات، والبنك الأهلي السعودي في القطاع المالي، وشركة معادن في قطاع التعدين، وشركة الكهرباء السعودية في قطاع الطاقة، وشركة روشن في قطاع التطوير العقاري.

وتعكس قائمة أريبيان بزنس التزام الشركات السعودية بتحقيق رؤية السعودية 2030، وجهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للمملكة.

وتؤكد هذه القائمة أن الشركات السعودية لا تلعب دورًا محورياً في تحقيق أهداف الرؤية فحسب، بل هي أيضاً قادة التغيير وصناع المستقبل.

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