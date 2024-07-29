دريك آند سكل تحقق قفزة في الأرباح بعد إعادة الهيكلة

نجحت شركة دريك آند سكل في تجاوز أزمتها المالية، معلنة عن تحقيق أرباح صافية في النصف الأول من عام 2024. وقد تمكنت الشركة من تسديد معظم ديونها، وزيادة رأسمالها، وتحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.79 مليار درهم في النصف الأول من العام، مدعومة بشكل كبير برد الالتزامات ضمن خطة إعادة الهيكلة. وباستثناء هذه الالتزامات، حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 30 مليون درهم، كما نجحت في شطب ديون بقيمة 4.1 مليار درهم وتحويل حقوق ملكية من عجز إلى فائض.

وارتفعت حقوق ملكية الشركة من عجز 4.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023 الى إيجابي

بقيمة 180 مليون درهم في 30 يونيو 2024.

نجاح هيكلة دريك آند سكل

وأوضحت الشركة أن نجاح عملية إعادة الهيكلة التي استمرت لست سنوات، ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وقد تمكنت الشركة من العودة إلى سوق دبي المالي، وبدأت في تحقيق أرباح تفوق التوقعات.