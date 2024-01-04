ارتفعت حالات الإفلاس بين المستهلكين بنسبة 18% إلى 419,55 من 356,911 في عام 2022. أظهرت بيانات أمريكية نُشرت يوم الأربعاء أن طلبات الإفلاس التجاري ارتفعت في عام 2023 (حوالي 6569 شركة)، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، فيما يتوقع ارتفاعها لمستويات أعلى في العام الجديد.

وارتفعت حالات الإفلاس الإجمالية التي تشمل الإفلاس الشخصي والشركات التجارية لتصل إلى 445,186 العام الماضي وفقًا للبيانات المقدمة من إيبك آسر Epiq AACER، المزود ببيانات طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستمر أعداد قضايا الإفلاس في الارتفاع في عام 2024، على الرغم من أنه لا يزال هناك مسار طويل لتجاوز 757.816 حالة إفلاس تم تقديمها في عام 2019، أي العام السابق لتفشي الوباء.

وقال مايكل هانتر، نائب رئيس إيبك آسر: “كما كان متوقعًا، شهدنا زيادة في الزخم للطلبات الجديدة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث قاد عدد كبير من مقدمي الطلبات التجارية الزيادة المتوقعة والعودة إلى أحجام الإفلاس قبل الوباء”. “نتوقع أن تستمر الزيادة في عدد المستهلكين والتجاريين الذين يسعون للحصول على الحماية من الإفلاس في عام 2024 نظرًا لجولة التحفيز الوبائي، وزيادة تكلفة الأموال، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التأخر في السداد، والمستويات التاريخية من ديون الأسر.”

بلغت ديون الأسر مستوى قياسيا بلغ 17.3 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث، وفقا لبيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأظهرت تلك البيانات أن معدلات التأخر في السداد تتجه نحو الارتفاع، لكنها تظل أيضًا أقل من المعدلات التي كانت عليها قبل الوباء مباشرة. لقد تم تشديد الظروف المالية للشركات والأسر بشكل كبير خلال العامين الماضيين بفضل الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم. وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية القرن. ومع ذلك، تراجعت تكاليف الاقتراض والظروف المالية العامة على مدار الربع الرابع من عام 2023 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، وفي الشهر الماضي أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام.