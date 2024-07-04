فريق التحرير by فريق التحرير

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ثريدز يحقق 175 مليون مستخدم شهريًا

تواجه ثريدز منافسة قوية من منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك، التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، عن تحقيق منصة ثريدز، أحدث منصات التواصل الاجتماعي للشركة، لأكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهرياً.

يأتي هذا الإنجاز بعد مرور عام واحد فقط على إطلاق المنصة، مما يدل على نموها السريع و جاذبيتها لدى المستخدمين.

في منشور على ثريدز قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى، أعرب زوكربيرغ عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: “يا لها من سنة!”.

وفي فبراير الماضي، كان قد أعلن عن تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهرياً لثريدز 150 مليوناً.

ورغم أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً يقدم مؤشراً هاماً لقياس شعبية المنصة، إلا أنه لا يعكس الصورة الكاملة، حيث لا تكشف ثريدز عن مقاييس رئيسية أخرى مثل عدد المستخدمين النشطين يومياً أو متوسط وقت استخدام كل مستخدم على المنصة.

منافسة قوية

تواجه ثريدز منافسة قوية من منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك، التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر. و قد حقق تطبيق ثريدز نجاحاً سريعاً عند إطلاقه في يوليو من العام الماضي، حيث وصل عدد مستخدميه إلى 100 مليون في أقل من أسبوع.

ويعود هذا النمو السريع جزئياً إلى سهولة إنشاء حسابات ثريدز من قبل مستخدمي منصة إنستجرام الشهيرة.

ثريدز

ميزات فريدة

تتميز ثريدز عن المنصات الأخرى بعدم احتوائها على إعلانات، مما يعني أنها لا تجني سوى القليل من المال لميتا.

وقد دخلت المنصة مؤخرًا إلى شبكة فيديفيرس، وهي مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعم بروتوكول أكتيفيتي باب، مما يسمح لمستخدميها بالتفاعل عبر هذه المنصات المختلفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...