أرباح تويوتا تسجل 31.9 مليار دولار في عام.. باعت 9.4 مليون سيارة

ضاعفت تويوتا صافي أرباحها في السنة المالية المنتهية في مارس/أذار، حيث أدت مبيعات السيارات القوية وسعر الصرف المناسب إلى رفع نتائج أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.

قالت شركة تويوتا موتور كورب إن إجمالي أرباحها السنوية بلغ 4.9 تريليون ين (31.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.45 تريليون ين في العام السابق، في حين قفزت مبيعاتها بنسبة 21% إلى 45 تريليون ين (290 مليار دولار).

وتجاوزت النتائج توقعات تويوتا الخاصة بتحقيق أرباح قدرها 4.5 تريليون ين (29 مليار دولار)، حيث ارتفعت مبيعاتها العالمية إلى 9.4 مليون سيارة من 8.8 مليون سيارة في السنة المالية السابقة.

السيارات الهجينة

كان أداء مبيعات السيارات الهجينة جيدا، على الرغم من أن تويوتا أكدت أنها تعمل جاهدة لتقديم أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والمكونات الإضافية، ونماذج خلايا الوقود.

وكان ضعف الين بمثابة إضافة كبيرة لشركة تويوتا، التي تصنع طرازات كامري سيدان، وبريوس الهجين، ولكزس الفاخرة. وبلغ متوسط ​​تكلفة الدولار الأمريكي 145 ينا يابانيا خلال السنة المالية الماضية، ارتفاعا من 135 ينا في العام السابق، وفقا لتويوتا.

الأرباح الفصلية لشركة تويوتا

وفي الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار، حققت تويوتا أرباحا بلغت 997.6 مليار ين (6.4 مليار دولار)، ارتفاعا من 552 مليار ين في العام السابق، من مبيعات بلغت 11 تريليون ين (71 مليار دولار)، ارتفاعًا من 9.7 تريليون ين، وفقا لما نقلته أسوشيتد برس.

وتتوقع الشركة، ومقرها اليابان، أن تبيع 9.5 مليون سيارة خلال هذه السنة المالية، مع توقع نمو المبيعات في الولايات المتحدة وبقية دول آسيا.

وقالت تويوتا إنها ستقوم باستثمارات رئيسية في مجالات مثل البحث في مجال التكنولوجيا في الأشهر المقبلة للحفاظ على النمو على المدى الطويل.

وتتوقع أن ينخفض ​​صافي أرباحها للسنة المالية حتى مارس/أذار 2025 بنسبة 28% تقريبا إلى 3.57 تريليون ين (23 مليار دولار)، مع تغطية الإنفاق أيضا الاستثمارات في العاملين لدى الموردين والتجار الذين تسميهم “رأس المال البشري”.

وقال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي للشركة، للصحفيين: “تظهر النتائج الأخيرة أن جهودنا أتت بثمارها، لكننا بحاجة إلى مواصلة النمو مع الرؤية لنصبح شركة تنقل”.

مركبات صديقة للبيئة

ويتعين على تويوتا أن تواجه التحديات بطريقة وصفها ساتو بأنها أكثر دراماتيكية من علامة تويوتا التجارية “كايزن”، والتي تشير إلى التحسينات اليومية التي تنبع من أرضية المصنع.

تطوير المركبات الصديقة للبيئة مع الالتزام بسمعة تويوتا الأصلية فيما يتعلق بالسلامة والجودة يتطلب من الشركة “ترسيخ الأرض التي تقف عليها”.

تشهد صناعة السيارات تحولا شاملا بعيدا عن محركات البنزين ذات الطراز القديم، خاصة في أسواق مثل الصين، حيث تهيمن السيارات الكهربائية ويقول بعض المحللين إن شركات صناعة السيارات مثل تويوتا ربما تخلفت عن الركب.

مثل الشركات المصنعة الأخرى، تضررت تويوتا بشدة بسبب النقص في رقائق الكمبيوتر والمكونات الأخرى خلال الوباء. وتظهر أحدث النتائج أنها انتعشت من أزمة الإنتاج.