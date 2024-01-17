قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفتيش دوري على أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان،جنوب السعودي، حيث كشف الفحص عن مخالفات تهدد جودة وسلامة المنتجات.



وفي تقريرها الرسمي، أعلنت الهيئة أن المصنع تم إيقاف خطوط إنتاجه بناءً على عدة مخالفات، من بينها عدم وجود رخصة مزاولة النشاط وتشغيل تحت ظروف متدنية.



وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تعد مخالفة للقوانين واللوائح الصحية والغذائية.



ومن بين الانتهاكات المكتشفة خلال الزيارة الرقابية، عدم حصول العمال في المصنع على شهادات صحية، ووجود صدأ وتدهور في المعدات والبيئة العامة للموقع.



كما رصدت الهيئة تدني مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج، مما يشكل تهديدًا جادًا لجودة المنتج وصحة المستهلكين.



وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، تتراوح العقوبات المفروضة على المصنع المخالف بين غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي نشاط غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يومًا، إضافة إلى إلغاء أو تعليق الترخيص.



تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تجري جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان التزامها بأنظمتها والمواصفات الفنية المعتمدة.



كما دعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (19999) أو تطبيق “طمنّي”، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في السوق.



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