صندوق سعودي يستحوذ على حصة في شركة تكنوجيم الإيطالية

ارتفعت أسهم شركة تكنوجيم الإيطالية المتخصصة في حلول اللياقة البدنية بنسبة 7% في بورصة ميلانو يوم الجمعة، بعد أن أعلنت شركة NIF Holding السعودية عن استحواذها على حوالي 6% من أسهم الشركة.

وتشمل الصفقة، التي تمنح NIF Holding حوالي 4.5% من حقوق التصويت في تكنوجيم، حوالي 8.8 ملايين سهم عادي.

NIF Holding هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة صندوق نيوم للاستثمار السعودي، وهو كيان مرتبط بمدينة مستقبلية سعودية بقيمة 500 مليار دولار يتم بناؤها على ساحل البحر الأحمر وتمتد إلى الصحراء.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى تعزيز استثماراته في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والسلع الفاخرة.

القيمة السوقية لشركة تكنوجيم الإيطالية

وقد وردت شركة تكنوجيم منتجاتها تسع مرات للألعاب الأولمبية. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

وقالت الشركة في يونيو إنها تستهدف متوسط نمو في الإيرادات بنحو 10% سنويًا حتى عام 2025.